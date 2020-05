Tyčkařky se utkaly na dálku. Zahradní výzvu ovládla olympijská vítězka z Řecka

Monte Carlo Olympijská vítězka Katerina Stefanídiová z Řecka ovládla exhibiční souboj elitních tyčkařek, který se odehrál na dálku na dvou kontinentech. Na svém tréninkovém stadionu v Aténách třicetiletá exmistryně světa za půl hodiny předvedla 34 úspěšných skoků přes laťku ve výšce 400 centimetrů. V online souboji porazila obě zámořské soupeřky, dvojnásobnou halovou mistryni USA Katie Nageotteovou (30 úspěšných skoků) a vítězku Her Commonwealthu Alyshu Newmanovou z Kanady (21).

Duel tyčkařek navázal na takzvanou zahradní výzvu, při které nedávno změřili síly muži a v níž se o prvenství podělili švédský světový rekordman Armand Duplantis a jeho předchůdce Renaud Lavillenie z Francie. Oba předvedli za půl hodiny 36 skoků přes pět metrů, Američan Sam Kendricks měl 26 úspěšných pokusů.



Stefanídiová skákala v řecké metropoli, loňská vítězka a rekordmanka Pražské tyčky Nageotteová v Mariettě v americkém státu Georgia a kanadská rekordmanka Newmanová v Boltonu v kanadském Ontariu. Podle propočtů by pětimetrové výšce pro muže odpovídalo v ženském závodu zhruba 385 centimetrů, ale pro přehlednost tyčkařky zaokrouhlily výšku na čtyři metry. I to se nakonec projevilo na celkové porážce ženského tria s muži na počet zdařilých skoků v poměru 85:98.

V polovině soutěže ale tyčkařky ještě držely s muži virtuálně remízu se 47 úspěchy a sama Stefanídiová s 19 povedenými pokusy dokonce nad Duplantisem a spol. vedla. „Hrozně mě to bavilo. Po první polovině jsem byla nadšená a říkala si, že si můžu dovolit i o dva skoky polevit a přesto s klukama neprohraju. Pak jsem ale dvakrát shodila. Bylo horko a potily se mi ruce, takže to ztěžovalo úchop,“ konstatovala Stefanídiová.

Formát soutěže označila za skvělý nápad a ideální způsob tréninku, kdy člověk v psychicky náročné disciplíně musí vypnout mozek a jen cílit na laťku. A klidně by se takto utkala s vítězi mužského závodu Duplantisem a Lavilleniem. „Ale až za tři týdny, až se dám dohromady,“ řekla vyčerpaně, ale s úsměvem. Upozornila, že muži skákali na výšce zhruba 120 cm pod svými osobními rekordy, zatímco u žen to bylo jen 90 cm. „Takže bychom museli upravit výšku. Ale ano, dejte mi tři týdny a půjdu do toho,“ dodala.