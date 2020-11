Tyson: Umělý penis s močí manželky jsem použil jen jednou. Bál jsem se, abych nebyl těhotný

LOS ANGELES Legendární boxerská těžká váha – Mike Tyson, který se chystá na 28. listopadu, kdy jej čeká exhibiční duel s Royem Jonesem Jr., přiznal, že v minulosti využíval tzv. „whizzinatora“, což je umělý penis, do kterého lze umístit tekutinu. Důvod je pochopitelný, antidopingové testy.

Co se ještě o Miku Tysonovi nedozvíme? Svým jarním ohlášením o comebacku – pořád platí, že výhradně kvůli exhibičním zápasům pro charitu – rozjel novou vášeň médií a fanoušků o svoji osobu. Mimo jiné přiznal, že už není veganem, že postoupil léčbu kmenovými buňkami a že v sobě cítí opět nový žár.

A nyní – v rozhovoru s Jeffem Novitzkym – také poodhalil v dalším vydání svého podcastu, jak řešil dopingové testy během svých velkých, titulových zápasů.

„Byla to neskutečná hračka. Vložil jsem do toho moč svého potomka a tu pak použil. A také jednou své manželky. Ale poté za mnou přišla a řekla mi, abych ji raději nepoužíval, pokud by náhodou otěhotněla, těžko bych to asi vysvětloval,“ rozesmál se při těchto vzpomínkách.



„Nestalo se náhodou něco takového dříve? Že chlap poskytl na dopingových testech moč a od dopingových komisařů mu přišlo: Pane, buď jste těhotný, nebo je tohle moč někoho jiného,“ reagoval Novitzky, který je viceprezidentem UFC se zaměřením na výkonnost, zdraví, do čehož spadá právě i doping.

„Je to tak. Taky jsem o tom četl, proto jsem ženu poslechl a už to neudělal. Bál jsem se toho,“ pokračoval Tyson, který ale nespecifikoval, v jaké fázi kariéry podobné kousky předváděl.

„A měl jsi správnou barvu whizzinátora (umělý penis, v zámoří se dá pořídit i za 130 dolarů včetně syntetické moči)?“ vyzvídal Novitzky. „Samozřejmě kámo, že měl. Že byl hnědý. A fakt hezký. Až tak, že se komisař nemohl dívat, byl jsem borec,“ kontroval nejmladší šampion těžké váhy.

Ten zároveň už s vážným tónem dodal, že nikdy nepotřeboval podvádět kvůli užívání dopingu, ale kvůli své zálibě pro návykové látky včetně kokainu a marihuany. Ostatně, jejich užívání vlastně v průběhu celé kariéry přiznal i ve své biografii „Undisputed“ z před sedmi let.

Kvůli porušení antidopingových pravidel tak přišel Tyson pouze o vítězství nad Andrewem Golotou, kterému už v prvním kole zlomil čelist a Polák žijící v zámoří následně odmítl nastoupit do třetího dějství po divoké hádce se svým trenérem. Slavné „Zvíře“ odmítlo před zápasem podstoupit test moči, za což dostal pokutu 5 tisíc dolarů.

Po duelu už tak učinil, v moči – která zjevně byla jeho – se našly stopy marihuany, takže následovala další pokuta, tentokrát 200 tisíc dolarů (peníze poslal Tyson na charitu), a anulování výsledku.

Téma dopingových testů je v tuto chvíli na stole mimo jiné pro to, že jak Tyson, tak Jones projdou před jejich duelem opakovanými odběry, duel byl totiž posvěcen federací WBC a zařazen do jejího programu „Clean Boxing“, který spolupracuje s VADA (Nezávislá antidopingová organizace pro box a bojové sporty).

„Doufám, že Tyson testy projde, protože bez toho nemůže náš zápas proběhnout. I když… I kdyby neprošel, tak bych s ním chtěl bojovat. Chci ten zápas,“ vzkázal už pro změnu ve svém podcastu soupeři Jones, jediný boxer planety, který má doma titul mistra světa ve střední i těžké váze.