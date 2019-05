Udělali jsme všechno pro vítězství, i když to nebylo legální, přiznává Armstrong

Texas Vyhrál sedmkrát slavnou Tour de France, podmanil si svět cyklistiky, jenže pak přišla osudová chyba s dopingem. „Nechtěl bych změnit způsob, jakým jsem jednal. Byla to chyba, která vedla k dalším. Navíc se z toho stalo nejrozsáhlejší zhroucení v historii sportu, ale hodně jsem se naučil,“ říká Lance Armstrong s odstupem času.

„Udělali jsme všechno, co jsme mohli udělat proto, abychom vyhráli. Nebylo to legální, ale já bych nic nezměnil. Poučil jsem se ze svých předchozích chyb,“ řekl Armstrong.

Lance Armstrong dostal doživotní zákaz závodění v oblasti cyklistiky z roku 2012, kdy se přiznal k používání látek zvyšujících výkonnost.

Americký cyklista, který opanoval sedmkrát Tour de France, opakovaně popíral dopingová podezření po jeho návratu po nucené pauze zaviněnou rakovinou. Vše se změnilo až v lednu 2013, kdy se přiznal ke svému dopingu v rozhovoru s Oprah Winfreyovou.

V roce 2018 po dlouhých soudních tahanicích souhlasil, že zaplatí 5 milionů dolarů (138,5 milionů korun) vládě Spojených států, aby nemohl být trestně stíhaný.

Lance Armstrong se vrátil na Tour de France coby člen amatérské skupiny bývalého fotbalisty Geoffreye Thomase, která „testuje“ tratě. Vřelého přivítání se ale nedočkal.

„Nechtěl bych změnit způsob, jakým jsem jednal. Byla to chyba, která vedla k dalším. Navíc se z toho stalo nejrozsáhlejší zhroucení v historii sportu, ale hodně jsem se naučil,“ tvrdil Armstrong na tiskové konferenci.

Sám ale zopakoval, že veděl, že doping byl v té době hodně rozšířený.

„Vědel jsem že v pozadí týmu byli lidi, kteří nutili závodníky, co chtěli jezdit čistě, aby si doping vzali. Postupem času to ale přerostlo v něco na úrovni mafie, ty lidé měli zbraně a nebáli se používat výhružky. Rozhodl jsem se po propuknutí dopingové aféry koupit zbraň, měl jsem už i strach se vrátit domů,“ vysvětluje Armstrong.

„Nechci se vymlouvat na to, že to všichni udělali. Teoreticky jsem mohl vyhrát bez dopingu, to je pravda. Ve výsledku jsem to ale byl já, kdo se rozhodl si ten doping vzít,“ nehází vinu na konkrétní osoby.