UFC v Praze: americká kráska v české metropoli, Jožin z Bažin a střízliví diváci

PRAHA Zbořila rekordy O2 areny podobně jako fanoušci halu při zápase jediné české zápasnice na galavečeru Lucie Pudilové proti Američance Liz Carmouchové. A poté s úsměvem zase odkráčela o dům dál. Důstojně a pro mnohé nezapomenutelně. Kdo? Dáma jmenující se UFC.

Je sobota krátce po 17. hodině a legendární spíkr Bruce Buffer právě vstupuje do oktagonu O2 areny a spustí: „Dámy a pánové!“

Ne, nejde o přepis anglického „Ladies and Gentlemen“. Jedna z tváří UFC, největší ligy smíšených bojových umění (MMA), se naučila na úvod českou větu a jen dokázala, jak si celý ansámbl snažil naklonit publikum v Praze.

Ostatně na českou strunu v hledišti, jež ze třetiny tvořily ženy a které domácím patřilo zhruba z osmdesáti procent, zahráli také krásná Venezuelanka Veronica Macedová a polský obr Jan Blachowicz. První šla do oktagonu na melodii „Podle sebe“ raperského dua Marpo–Rytmus, druhý pak na „Jožina z Bažin“ od Ivana Mládka. Shodou okolností oba prohráli. Před limitem.

Jako by „domácím“ nebylo v sobotu večer přáno.

Pro české diváky v hlavním zápase večera totiž Lucie Pudilová těsně, leč zaslouženě podlehla zkušené Američance Liz Carmouchové. Na tu se po vyhlášení výsledků spustilo ohlušující bučení davů tak, že z jejího pozápasového rozhovoru v oktagonu nebylo slyšet slova.

„Liz, gratulace k výhře. Vypadalo to, jako byste stála proti celému světu,“ zněla ostatně první otázka novinářů už v tiskovém centru v zákulisí.

„Předpokládala jsem, že ve své vlasti bude mít podporu ona. A chovám nejhlubší respekt k tomu, že diváci domácí zápasnici podporují. V žádném případě nikoho z nadšení neviním,“ ukázala Carmouchová chování skutečného sportovce.

Při odchodu z oktagonu totiž někteří nezůstali jen u verbálních reakcí, ale bojovnici, která si prošla americkým námořnictvem, přiznala se k homosexualitě a podporuje léčebné účinky vycházející z jedné z látek v marihuaně, hrozili i gesty. A někteří si k tomu sešli až na pár kroků od Carmouchové.

Od první ženy, která kdy vstoupila do oktagonu UFC, je tak dělili jen bariéra a statní bodyguardi.

„Nikdo se tady ale nerval. Ani nebyl opilý jako třeba v Anglii. Možná kvůli vysoké ceně piva,“ řekl LN Martin Kopunec, který do Prahy dorazil s kamarádem Petrem z Brna.

„Zažil jsem UFC v Anglii, miluji bojové sporty. Musím říct, že jsem byl překvapený, že hala byla plná už na úvod, což se v zahraničí neděje,“ zaznělo od mladíka z Moravy.

„České publikum patří podle mě k nejvzdělanějším v Evropě. Pokud není vůbec nejvzdělanější. Je vidět, že práce tuzemských organizací OKTAGON MMA, XFN, GCF a dalších je znát,“ řekl po galavečeru moderátor televizní stanice Nova Sport Ondřej Novotný.

Ostatně důkazem byla i následná pochvala od viceprezidenta UFC Davida Shawa, který po galavečeru předstoupil před šest desítek novinářů celého světa jako první.

V tu chvíli zapípal žurnalistům e-mail se zněním:

Bávštěva: 16 583 (vyprodáno).

Výdělek: 1 606 176 dolarů – nejvyšší návštěva na MMA v České republice a největší výdělek jednorázové akce v historii haly.

David Shaw je viceprezidentem UFC. Pudilová nebyla v souboji favorizována.

Splněno, hotovo.

Ano, čeští promotéři se snaží dělat větší doprovodnou show, UFC si vystačila s promítáním především upoutávek na další akce, vždyť už za týden se koná číslovaný galavečer, 235. v pořadí.

Dva titulové střety ale uvidí tuzemští fanoušci zase tak, jak jsou zvyklí, z televizních obrazovek. Akce se koná v lasvegaské T-Mobile areně.

Pražský UFC Fight Night ale nakonec uspokojil všechny – zámořský gigant o odhadované hodnotě sedm miliard dolarů ukázal svůj lesk, špičkové zápasníky a profesionalitu.

Češi zase hlad po podobných akcích, vždyť to bylo od poloviny listopadu potřetí, co do největší kryté arény u nás zavítalo na MMA přes 10 tisíc diváků.