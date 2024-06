Kop na hlavu a konec. Procházka se šampionem UFC nestal, dál vládne Pereira

„Bylo to úžasné. Celý týden jsem věděl, že vyhraju, že to bude můj zápas,“ vykládal do mikrofonu šťastný Pereira, jemuž v hale vůbec poprvé fandili i oba synové.



„Co dál? Teď přesně nevím, ale myslím, že moje budoucnost je v těžké váze, jsem připravený. Zeptám se fanoušků, zda by mě tam chtěli.“

První souboj Procházka versus Pereira skončil před sedmi měsíci rovněž ve 2. kole, kdy Brazilec ukončil Čechovu bezmála osmiletou neporazitelnost.

Teď proti sobě stáli P a P znovu. A byl to rychlý proces.

Knokautovaný Jiří Procházka na zemi.

Procházka, jednatřicetiletý rodák z Hostěradic, nakráčel do klece obmotán českou vlajkou a s tradiční „palmičkou“ na hlavě. Jeho o pět let starší sok naopak čerstvě oholen: „Vypadám takhle bez vlasů drsnější.“

A drsný vskutku byl. První kolo? Dlouho vyrovnané. Brazilec, bývalý šampion kickboxerské organizace Glory, zkoušel nízké kopy, Procházka chtěl soupeře vyždímat na pletivu. „Čím déle zápas potrvá, tím bude mít Jirka větší šanci. Je neunavitelný,“ mínil Karlos Vémola, jenž duel spolukomentoval.

Jenže v samotném závěru – přesně s klaksonem – schytal Procházka levý hák. Padl k zemi, načež rychle vstal. Měl štěstí, že byl konec kola. Trenér Martin Karaivanov se ujišťoval: „Jsi v pohodě?“ „Teď už jo,“ hlesl Procházka.

Realita vypadala jinak.

Co Brazilec načal, to dokončil.

Hned po nástupu do druhého kola poslal high kickem na hlavu českého pořízka znovu do kolen. Salva úderů na zemi a hotovo.



Zatímco v listopadu se mohli Procházkovi fanoušci durdit, že rozhodčí ukončil zápas předčasně, nyní bylo rozhodnutí sudího Herba Deana jednoznačné.



Český dlouhán byl mimo, měl problémy se zvednout, stát bez pomoci. S otřesenou hlavou i pověstí. Vždyť nevyužil druhou šanci na titul. Přijde vůbec někdy další?

Procházka se původně plánovat utkat s Pereirou až v srpnu v Austrálii. Na UFC 303 v Las Vegas měl být hlavní hvězdou navrátilec Conor McGregor v souboji s Michaelem Chandlerem. Jenže ryšavý svéráz z Irska se zranil.

Náhrada? Procházka vs. Pereira, díl druhý. Oba bijci souhlasili, byť na přípravu měli jen pár týdnů. „Nebylo to ideální, ale vše hraje, jsem připraven,“ hlásil Čech.

„Očekávali jsme, že se do boje vrátíme v srpnu. Tohle ale byla příležitost, jak to rychle sfouknout. Oba dva k tomu máme stejné podmínky, jen se to urychlilo,“ měl jasno Pereira.

Pro Procházku šlo o šestý zápas v UFC, třetí titulový. Premiéru zažil před čtyřmi lety. Do klece pod vlajku UFC přišel coby šampion japonského Rizinu a nečekaně „vypnul“ Volkana Özdemira i Dominika Reyese. Pamatujete na jeho tvrdý loket z otočky?

Když před dvěma lety v Singapuru v 5. kole uškrtil Glovena Texeiru, stal se prvním českým šampionem UFC. Jenže pak přišlo zranění a patnáctiměsíční pauza. Loni v listopadu sice proti Alexi Pereirovi prohrál, ale v dubnu na UFC 300 ukončil Aleksandera Rakiče a vybojoval si novou titulovou šanci. Ovšem skončil opět bez pásu.

Potetovaný bijec ze Sao Paula je pro něj bolavým mementem...

Na UFC 303 v Las Vegas bylo k vidění celkem třináct duelů, přičemž hned dva z nich budou oceněni bonusem za zápas večera ve výši 50 tisíc dolarů. Na turnaji se představil i Slovák Martin Buday, který porazil Bělorusa Andreje Arlovského jednoznačně na body.