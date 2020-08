Úplně nevím, v jaké jsem formě, váhá Wawrinka před turnaji v Praze

Praha Zatímco tenistky už končí po koronavirové pauze na okruhu WTA druhý týden, muži se na světový restart teprve chystají. Začnou nižší sérií challengerů a jeden z nich hostí od soboty ve štvanických kulisách Praha. A do české metropole už dorazila i největší avizovaná hvězda: trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka.

V Praze se uskuteční hned dva challengery za sebou, úvodní turnaj se v rámci 20. ročníku I. ČLTK Prague Open odehraje od 15. do 22. srpna s dotací 137 560 eur na antuce u opraveného Negrelliho viaduktu.

Wawrinka se zúčastní obou podniků, světová sedmnáctka chce pečlivě otestovat formu po dlouhé zápasové pauze vynucené koronavirem. Pětatřicetiletý Švýcar se na turnaji nižší kategorie představil naposledy před deseti lety v Luganu, kde zvítězil. Stejný cíl si prý dává vždy, takže ani pražské turnaje nejsou výjimkou.

„Ale nevím úplně, v jaké jsem formě. Po několika měsících mimo zápasy bude zajímavé vidět, jak na tom jsem. Během posledních několika týdnů jsem opravdu tvrdě a dobře trénoval,“ řekl na setkání s novináři.



Rozhodl se neriskovat cestu do zámoří, takže vynechá grandslamové US Open. „Cítil jsem jako bezpečnější zůstat v Evropě. Hodlám se zúčastnit turnajů na antuce a zaměřit se pak na antukovou sezonu,“ vysvětlil. Ta by měla vyvrcholit grandslamovým Roland Garros, které bylo odloženo z jara na přelom září a října.

Dvojkou Prague Open bude česká jednička Jiří Veselý (65. v pořadí ATP). V hlavní soutěži pro 48 hráčů jsou z Čechů i Lukáš Rosol, Zdeněk Kolář a Tomáš Macháč. Na divoké karty si zahrají Jonáš Forejtek, Jiří Lehečka, Michael Vrbenský a Andrew Paulson.

Hrát by také měla třeba bývalá světová šestnáctka Němec Philipp Kohlschreiber či letos nejlepší hráč na challengerech Francouz Arthur Rinderknech.

„V posledních dnech přišlo hodně odhlášek, ale pořád nás čeká hodně kvalitní pole a můžeme se těšit na skvělý tenis,“ řekl ČTK ředitel turnaje Vladislav Šavrda.

Zatímco ve Stromovce se hraje na základě rozhodnutí WTA za zavřenými dveřmi bez diváků, na Štvanici mají fanoušci vstup povolen. Kurty dva a čtyři budou přístupné volně, na jedničku se bude platit vstup ve výši 300 korun.

„Máme to ve srovnání s ženami volnější v tom, že můžeme pustit diváky, ale jinak je to hodně přísné,“ řekl Šavrda ve chvíli, kdy mířil na test na covid-19. Ten musí podstoupit hráči, jejich doprovod a část organizačního výboru.

„Hráči jsou izolovaní od okolí, do šaten nikdo jiný nesmí, mají vyhrazen vlastní prostor pro stravování a uvnitř je nařízení nosit roušky,“ popsal Šavrda.

Turnaj začne v sobotu, kdy je na pořadu kvalifikace čítající dva zápasy a rozehraje se i první kolo. Finále dvouhry i čtyřhry bude v sobotu 22. srpna.