Zvláštní zápas bez výměn. Krejčíková na US Open vypadla se Sabalenkovou. Češce asi došly síly

Čtvrtfinále na hlavním kurtu Arthura Ashe mělo od začátku nervózní náboj. A nepokoj přeneslo i na obě hráčky.

Sabalenková v úvodním gamu vyrobila hned tři dvojchyby, Krejčíková zase nedokázala pořádně přijmout. Obě tenistky se ne a ne dostat do tempa.

Krejčíková vs. Sabalenková Reportáž z utkání

Krejčíková na úvod odpodávala bez dvojchyby, přesto se nemohla trefit do prvního servisu.

Své soupeřce nabídla brejkbol a Běloruska jej tvrdým úderem po vysokém obloučku Češky využila. 0:2.

V následné hře si Krejčíková po třetí proměněné šanci vzala ztracené podání zpět. Jenže vzápětí o něj znovu přišla. Krátké výměny plné nejistoty pokračovaly dál.

A zatímco Bělorusce tahle hra v kombinaci s riskantními údery začala sedět, česká tenistka se nechytala. I když brejkboly také disponovala, v prvním setu se vůbec nedokázala rozehrát. Utrpěla v něm porážku 1:6.

Drtivá většina hry se odvíjela od podání. A Krejčíková měla v úvodním dějství pouze 24procentní úspěšnost prvního servisu.

Také druhá sada se z počátku točila kolem nadhozu, výskoku a rány nad základní čarou. Sabalenková pokračovala v nastoleném trendu a za osm minut se dostala do vedení 2:0.

Krejčíková vs. Sabalenková Řečí čísel První podání: 38 % - 57 %

Vítězné údery: 14 - 22

Chyby: 29 - 23

Rodačka z Ivančic u Brna si vlastní podání poprvé podržela až v desáté hře zápasu. A postupně se zlepšovala. Snížila na 1:2, na 2:3 i na 3:4. Současně ovšem nadále kupila zbytečné chyby.

Ani Běloruska nehrála dobře, ale občas si vypomohla servisem či hezky umístěnou ranou. Za stavu 5:4 tak šla podávat na vítězství.

A po 85 minutách ne zrovna pohledného utkání si vypracovala tři mečboly. Hned ten první zužitkovala a hodně rozpačitý duel ukončila.

Obě aktérky si spolu po objetí u sítě ještě něco řekly a zřetelně se hodně smály. Možná se navzájem ptaly, jestli tohle byl normální zápas a co že to na dvorci předvedly... Zdálo se, že Krejčíkové už nejspíš došly síly.

Sabalenková po výhře 6:1 a 6:4 postoupila do semifinále, ve kterém se utká s Kanaďankou Fernandezovou. Krejčíková skončila při své první účasti na americkém grandslamu mezi nejlepšími osmi.

Medveděv postoupil, mladík Alcaraz skrečoval

Úterní program zahájil duel mezi mužskou světovou dvojkou Daniilem Medveděvem a nizozemským překvapením turnaje Boticem Van de Zandschulpem. Ruský favorit postoupil do semifinále díky výsledku 6:3, 6:0, 4:6 a 7:5.

Van de Zandschulp jej nicméně hodně potrápil. Od třetího dějství vyrovnal hru, navázal na perfektní výkony v předcházejících kolech a Medveděva mimo jiné i svými kraťasy několikrát prohnal.

Druhé mužské čtvrtfinále se nedohrálo, když osmnáctiletý Španěl Carlos Alcaraz utkání za stavu 4:6 a 1:3 v jeho neprospěch skrečoval. Nejmladší účastník čtvrtfinále US Open se tak s turnajem rozloučil poněkud smutně. Medveděva v semifinále vyzve Alcarazův sok Felix Auger-Aliassime z Kanady.



Svitolinová končí také na raketě Fernandezové

Ve druhém ženském čtvrtfinále úterního programu spolu svedly nádherný a vyrovnaný souboj turnajová trojka Elina Svitolinová z Ukrajiny a čerstvě devatenáctiletá Kanaďanka Leylah Fernandezová.



Duel gradoval zejména ve třetí sadě. První totiž úplně nevyšla Ukrajince, druhé dějství zase moc nesedlo rodačce z Montrealu.

Svitolinová lépe podávala a dělala méně nevynucených chyb. Se svojí dobrou obranou toho také o trochu více naběhala. Zároveň však semtam v útoku nebyla dostatečně důrazná.

Fernandezová na druhou stranu těžila z perfektní práce u sítě i skvělých winnerů. A i ona dokázala vybírat těžké míče. Navíc měla skvělou podporu diváků. V součtu z toho vzešla překrásná tenisová podívaná s dlouhými výměnami a povedenými údery.



Na jejím konci se radovala kanadská teenagerka. První set vyhrála 6:3, tu následující stejným poměrem ztratila. V závěrečném tiebreaku třetí sady byla šťastnější a došla si v něm pro nejtěsnější možné vítězství 7:5. Po Naomi Ósakaové i Angelique Kerberové vyřadila další nasazenou hráčku.

„Ani nevím, co teď přesně cítím. Snažila jsem se hrát to, co jsme si řekli s trenérem. Moc děkuju divákům za to, jak mě podporovali. Ohromně mi pomohli. Táta mi říkal, ať z toho dneska neudělám svůj poslední zápas a užiju si to,“ culila se za lomozného potlesku šťastná Fernandezová.