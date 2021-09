Djokovič nejdůležitější zápas kariéry nezvládl, ochromila jej nervozita. Triumf slaví Medveděv

K New Yorku se v neděli upínala pozornost celé tenisové komunity, která si byla téměř jistá, že po 52 letech znovu uvidí, jak jeden muž triumfuje na všech grandslamech v jednom kalendářním roce.

Sám Djokovič se na finále připravoval jako na nejdůležitější zápas kariéry. Věděl, že má na dosah unikát. Jenže ani on, sportovec s nesmírně odolnou myslí, nedokázal porazit nervozitu a tíhu okamžiku. Ve druhém setu se ji pokusil setřást destrukcí rakety, ani tak se ale nevzchopil.

Naopak Medveděv se ve finále vytasil s fantastickým představením. Od úvodních výměn neohroženě a úspěšně útočil, po dvorci neúnavně kmital.

Překonal jak vlastní nervozitu, kvůli které zahodil první dva mečboly dvojchybou, tak i nepřízeň diváků, kteří povzbuzovali Srba, neboť lačnili po tom, aby byli svědky historického okamžiku. K jejich nelibosti si však mnohem lépe počínal Medveděv.

„Omlouvám se Novakovi i divákům, všichni jsme věděli, o co se tady Novak snaží,“ uvedl ruský tenista při ceremoniálu.

Právě kvůli tomu, co bylo v sázce, Djokovič ve finále tápal.

Od začátku nemohl trefit první podání a chyboval. V úvodní hře promarnil vedení 40:15 a hned přišel o servis, ve zbytku zápasu už jen dotahoval.

Naproti tomu Medveděv do duelu, který v hledišti sledoval třeba herec Brad Pitt, vstoupil nebojácně. Vyslal dvě esa v řadě, čímž bleskově představil největší zbraň, na kterou hodlal sázet.



Podání si bez zaváhání strážil až do konce setu, který symbolicky uzavřel už osmým esem. V úvodní sadě prohrál při servisu jen tři fiftýny.

Jenže ve druhém gamu druhého dějství na chviličku vypadl z role. Djokovič si díky tomu vypracoval tři brejkboly a obecenstvo bouřilo. Ovšem Rus si z toho nic nedělal, podával s minimální pauzou mezi výměnami a skoro až záhadně skóre zvrátil.



Medveděv vs. Djokovič Finále v číslech Esa : 16:6

: 16:6 Winnery 38:27



38:27 Chyby 31:38

Další dva brejkboly měl Djokovič ve čtvrtém gamu, znovu však pohořel. Když zkaženým returnem daroval soupeři výhodu, několikrát vzteky praštil raketou o kurt, až jí rozmlátil rám.

Výlev emocí mu nepomohl, naopak jej ještě víc srazil. Na krátkou chvíli kvůli němu totiž přišel o přízeň tribun. V dalším gamu pak Srb znovu chyboval a když zaváhal při náběhu k síti, ztratil servis a prohrával 2:3.

A stejně jako v první sadě už manko neměl jak dohnat.

Když Medveděv podával na zisk druhé sady, stadion sborově vyvolával Djokovičovu přezdívku Nole. Reakce Rusa? Přímý bod z podání, eso a neskutečně doběhnutý kraťas.

Až za stavu 40:0 se Medveděv zalekl. Předvedl dvojchybu, ustřelil se v delší výměně. Při třetím setbolu sice vypálil dělový servis a dostal zpět jen vysoký míč na téčko, jenže najednou vůbec nevěděl, co si s ním počít. Proto jej jen opatrně přepinknul krátce za síť. Srb k balonu doběhl včas, jenže při snaze zahrát co nejpřesněji zamířil zbytečně do autu.



Z kruté rány už se Djokovič nevzpamatoval, naopak Medveděv se rozparádil k ještě lepšímu tenisu. Ve třetím setu se uvelebil v pohodlném vedení 4:0.

Až stavu 5:2, kdy podával na vítězství, dal najevo, že nervozitu prožívá i on. První mečbol zahodil dvojchybou. A oba servisy pokazil i vzápětí. Diváci bouřili.

Když při skóre 5:4 Medveděv znovu podával, snažili se jej vyrušit bučením. Svého dosáhli jen částečně, při druhém mečbolu Rus znovu vyrobil dvojchybu. Při třetím už ale podání trefil náramně a Djokovič jeho return poslal jen do sítě.

Zatímco Medveděv padl na kurt, Djokovič smutnil.

Nevyužil jedinečnou příležitost napodobit počin Roda Lavera z roku 1969 a zůstal s Federerem a Nadalem na dvaceti grandslamových trofejích.

„I když jsem nevyhrál, tak jsem nejšťastnější člověk na světě. Díky vám, diváci,“ poděkoval fandům za podporu se slzami v očích.

Stosurová šampionkou znovu po 16 letech

Stosurová získala ve čtyřhře na US Open už druhý titul z US Open. Sedmatřicetiletá Australanka, jež ovládla ve Flushing Meadows deblovou soutěž poprvé v roce 2005, triumfovala po boku o šest let mladší Číňanky Čang Šuaj.



Samantha Stosurová (vpravo) a Čang Šuaj slaví na US Open titul ve čtyřhře.

Stosurová a Čang Čuaj, které už společně vyhrály Australian Open 2019, překazily v New Yorku druhý triumf teenagerek. V dnešním finále porazily 6:3, 3:6, 6:3 sedmnáctiletou Cori Gauffovou a devatenáctiletou Catherine McNallyovou. Mladým Američankám se tak nepodařilo navázat na senzační vítězství osmnáctileté Emmy Raducanuové ve dvouhře.

Přesně před deseti lety vyhrála singlovou soutěž na US Open právě Stosurová a dosáhla na největší úspěch kariéry. Celkově má rodačka z Brisbane ve sbírce po dnešku osm grandslamových pohárů: jeden z dvouhry, čtyři z ženské čtyřhry a tři z mixu.