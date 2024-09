ONLINE: Favorit proti domácímu. O titul z US Open bojují Sinner a Fritz

Třiadvacetiletý Sinner potvrdil postupem do finále – na rozdíl od svých konkurentů Španěla Carlose Alcaraze či Srba Novaka Djokoviče – roli jednoho z favoritů. Poté, co mohl v New Yorku startovat navzdory zveřejnění dopingové kauzy z března, ztratil jen dva sety.

V semifinále zdolal přemožitele Tomáše Macháče Jacka Drapera 7:5, 7:6, 6:2 a stal se prvním Italem v otevřené éře, který se dostal do druhého grandslamového finále. „Beru to ale v klidu. Kdybych si to moc připouštěl, nijak by mi to nepomohlo,“ reagoval.

ONLINE: Jannik Sinner vs. Taylor Fritz Finále US Open sledujeme v podrobné reportáži.

O tři roky starší Fritz je jeho soupeřem potřetí, zatím s ním má bilanci 1:1. Naposledy se střetli loni v Indian Wells, kde vyhrál Sinner 6:4, 4:6 a 6:4. „Má dobrý servis a hraje solidně od základní čáry. Hraje tvrdé údery, ale umí je i dobře kombinovat,“ uvedl Sinner.

Fritz prožívá životní grandslam, dosud byl na turnajích velké čtyřky nejlépe čtyřikrát ve čtvrtfinále. V novém vydání žebříčku se příští týden posune na sedmé místo, v případě triumfu by byl dokonce šestý. „Jsem ve finále US Open, což je splněný sen. A teď do toho dám vše, co ve mně je,“ řekl.

Američan Taylor Fritz se raduje z vítězství v semifinále US Open.

Ve čtvrtfinále přemohl Němce Alexandera Zvereva, následně v pěti setech udolal krajana Francese Tiafoea.

Vítěz osmi turnajů ATP je také prvním Američanem od roku 2009, který se dostal do grandslamového finále. Tehdy hrál neúspěšně o titul ve Wimbledonu Andy Roddick, jenž je také posledním americkým vítězem US Open (2003).

Vítěz získá 3,6 milionu dolarů (81,1 milionu korun), poražený finalista si přijde na polovinu.