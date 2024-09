Siniaková postupuje na US Open do semifinále deblu, v singlu slaví Američané

Siniaková s Townsendovou poprvé na turnaji vyhrály zápas ve dvou setech, ve třech předchozích kolech totiž dvakrát zvládly třísetový duel a ze druhého kola naopak postoupily bez boje.

Utkání nabídlo řadu napínavých gamů, v nichž se obě strany přetahovaly o každý bod. Většinou se tak dělo během servisu Schuursové a Stefaniové. Siniaková s Townsendovou na příjmu často útočily, dostávaly Nizozemku s Brazilkou pod tlak a nutily je k chybám.

US Open 2024 příloha iDNES.cz

Česko-americké duo obralo soupeřky o servis hned v první hře zápasu a tento počin později třikrát zopakovalo. Celkem si Siniaková s Townsendovou vytvořily patnáct brejkových šancí, z nichž využily čtyři – dvě v každém setu. Lepší byly také na servisu, jehož bodovou úspěšnost vytáhly nad sedmdesát procent.

Třetí nasazený pár tak proti Schuursové se Stefaniovou potvrdil předpoklady i roli mírného favorita, k vítězství 6:2, 6:3 potřeboval necelou hodinu a půl. V semifinále narazí na nenasazenou francouzsko-čínskou dvojici Kristina Mladenovicová, Čang Šuaj.

Siniaková s Townsendovou letos ovládly Wimbledon a ještě předtím Češka triumfovala s další Američankou Coco Gauffovou na Roland Garros. Díky úternímu vítězství vylepšila Siniaková svou letošní grandslamovou bilanci v deblu na 19:1.

Navarrová poprvé v semifinále grandslamu

První semifinalistkou ženské dvouhry se stala k radosti domácího publika Američanka Navarrová. Dvanáctá hráčka žebříčku proti Badosaové skvěle začala, díky brejku rychle odskočila do vedení 3:0 a první sadu získala bez větších komplikací poměrem 6:2.

Španělka se ale koncem setu zlepšila, poslední dva gamy vzdorovala a získané sebevědomí si dokázala přenést do dalšího pokračování.

Ve druhé sadě to pak dlouho vypadalo na jasnou záležitost 29. hráčky světa. Zatímco Američanka kupila nepřesnosti, Španělka po dvou brejcích utekla na 5:1 a měla na dosah vyrovnání. Ovšem závěr vůbec nezvládla – dalších šest her ztratila a se slzami v očích sledovala, jak jí zápas uniká.

Badosaová doplácela na chyby, kterých se v celém utkání dopouštěla. Těch nevynucených nastřádala celkem 35, zatímco Navarrová pouze 15. Čtyři esa Španělky zase přehlušilo sedm dvojchyb.

Mezi nejlepší čtyři tak po výsledku 6:2, 7:5 postupuje Američanka. Semifinále grandslamu si Navarrová zahraje poprvé v kariéře a těšit ji může také elitní desítka, do které se posune v novém vydání světového žebříčku.

Sabalenková suverénně postoupila

Soupeřkou domácí Navarrové v semifinále bude druhá tenistka žebříčku Sabalenková, která v noci českého času přehrála Číňanku Čeng Čchin-wen jednoznačně během hodiny a čtvrt 6:1, 6:2.

Úvod utkání působil vyrovnaně a Běloruska ve snaze uhájit vlastní podání musela v prvním i třetím gamu bojovat přes shodu, ve skutečnosti toho však soupeřce moc nedovolila. Zápas proto brzy nabral rychlý a jasný směr.

Světová sedmička Čeng Čchin-wen se po většinu času trápila na podání. V úvodní sadě trefila do kurtu ani ne třetinu prvních servisů a při druhých pokusech příliš často výměny ztrácela. Běloruska díky tomu rychle odskočila na 3:0, a když o chvíli později druhým brejkem zvýšila svůj náskok na 5:1, bylo v podstatě rozhodnuto.

Ve druhém setu se toho příliš nezměnilo. Sabalenková hned v první hře opět obrala Číňanku o servis a měla dění na kurtu zcela pod kontrolou, naopak Čeng Čchin-wen marně hledala způsob, jak soupeřku zaskočit. Na podání zůstávala stále slabší a ani na příjmu si nedokázala vytvářet brejkové šance.

Světová dvojka tak bez větších potíží dovedla utkání do úspěšného konce a opět potvrdila, že na Číňanku umí. Podobně dominantním způsobem ji porazila i loni na US Open ve stejné fázi turnaje a letos ve finále Australian Open. Semifinále v New Yorku si Sabalenková zahraje počtvrté v řadě.

Domácí Fritz prorazil čtvrtfinálový strop

Prvním mužem v semifinále se stal domácí Fritz. Dvanáctý tenista žebříčku porazil světovou čtyřku Zvereva 7:6, 3:6, 6:4 a 7:6. Ve vyrovnaném utkání rozhodovaly detaily, Američan navíc většinou o něco lépe zvládal klíčové pasáže utkání.

První a bezmála hodinu dlouhý set nabídl největší drama až v závěru. Oba tenisté spoléhali na kvalitní servis, díky čemuž skóre narůstalo rovnoměrně. Fritz se za stavu 6:5 ze svého pohledu dostal na příjmu trochu nečekaně do vedení 40:0, žádný ze tří setbolů však nevyužil.

Promarněná příležitost ho ale nakonec mrzet nemusela, následující tiebreak totiž celkem jasně ovládl a první sadu přece jen výsledkem 7:6 získal.

Čekání na první brejk utkání se nakonec natáhlo na zhruba hodinu a půl a byl to čtvrtý hráč světa Zverev, kdo jako první prolomil podání soupeře. Ve druhém dějství mu k tomu stačila jediná, ale zároveň dobře načasovaná šance. Němec díky ní odskočil na 5:3 a následně set doservíroval.

Třetí kapitola utkání byla oproti dosavadnímu průběhu o něco divočejší. Fritzovi skvěle vyšel úvod, díky kterému rychle vedl 3:0, Zverev ale dokázal zareagovat úplně stejně a třemi gamy za sebou manko vymazal.

Rozuzlení tak přinesla až poslední a nejdelší hra, která zprvu připomínala koncovku prvního setu. Američan opět na příjmu odskočil do vedení 40:0, které pak ztratil. Tentokrát ale nepustil Němce do otočky, dál bojoval a na pátý pokus set ukončil.

Ve čtvrté sadě domácí bojovník dotáhl dobře rozehraný duel do vítězného konce. Oba soupeři se vrátili k soustředěnému výkonu na podání, nepouštěli toho druhého příliš do šancí a dovedli skóre až do zkrácené hry. Tu opět zvládl Fritz lépe, díky čemuž si po třech a půl hodinách vítězně zakřičel.

Američan si dosud čtvrtfinále grandslamu zahrál čtyřikrát, vždy z něj však odešel poražen. Teprve v úterý, až při svém pátém pokusu, se konečně dočkal a poprvé v kariéře postoupil do semifinále.

Povedený americký den dovršil Tiafoe

Do úterních čtvrtfinálových programů nastoupili tři američtí tenisté a všichni se radují z postupu. Tím posledním je světová dvacítka Tiafoe. Domácí hráč postoupil do semifinále US Open podruhé v kariéře, Bulhar Grigor Dimitrov duel za stavu 6:3, 6:7, 6:3, 4:1 pro Američana kvůli zranění nohy vzdal.

Devátý hráč světa Dimitrov byl v utkání aktivní a častěji zakončoval výměny. Vedle vítězných míčů však vršil i nevynucené chyby, kterých nasbíral celkem 51, tedy o čtrnáct víc než Američan na druhé straně kurtu.

I díky tomu Američan získal první a třetí set shodně 6:3. Druhou sadu, v níž oba soupeři zapsali jeden úspěšný brejk, urval Bulhar v tiebreaku.

Za stavu 2:1 na sety si Dimitrov vyžádal pauzu na ošetření. Po návratu na kurt však měl dál viditelné potíže s pohybem a po pátém gamu čtvrté sady utkání vzdal. „Samozřejmě to není způsob, jakým bych chtěl vyhrát. Za postup jsem ale rád. Byl to jinak zápas na vysoké úrovni,“ pravil Tiafoe.

Domácí tenista postupem mezi nejlepší čtyřku vyrovnal svůj předloňský výsledek na US Open, který je zároveň jeho grandslamovým maximem. O postup do svého prvního finále na turnajích velké čtyřky se Tiafoe utká s krajanem Taylorem Fritzem, s nímž má zatím negativní bilanci 1:6.

Dva Američané na sebe v semifinále US Open narazí poprvé od roku 2005. Už nyní je taky jisté, že po patnácti letech budou mít Američané zastoupení v mužském finále na grandslamu. Naposledy bojoval neúspěšně o titul ve Wimbledonu 2009 Andy Roddick.