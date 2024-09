Muchová smetla světovou pětku a je ve čtvrtfinále US Open, Macháč vypadl

Muchová pokračuje v úspěšném tažení turnajem ve velkém stylu. V New Yorku zvládla také čtvrtý zápas bez ztráty setu, se světovou pětkou Paoliniovou zatočila během necelé hodiny a čtvrt.

Muchová vs. Paoliniová Reportáž z utkání

„Plán byl hrát svou hru. Byla jsem trochu nervózní a foukalo, takže jsem se snažila soustředit na své údery,“ shrnula Češka své dojmy v rozhovoru na dvorci. „Ona je neskutečná hráčka, jsem ráda, že jsem vyhrála.“

Úvod duelu přitom vyšel lépe Italce. Ta ve třetím gamu na příjmu odskočila do vedení 40:0, a přestože se česká hráčka ještě vzepřela, soupeřka velkou šanci přece jen využila a dostala se do výhody.

Hned vzápětí brejk potvrdila a zvýšila na 3:1. Asi jen málokdo by si v tu chvíli tipl, že další hru už Paoliniová v první sadě nezíská.

Muchová totiž nepanikařila, v dalším pokračování setu si několikrát pomohla kvalitním podáním a na příjmu zvládla sokyni zatlačit. Pěti gamy za sebou otočila z 1:3 na 6:3, díky čemuž se ujala vedení.

Česká tenistka prokázala odolnost především ve vyrovnaných koncovkách gamů – oběma získaným brejkům předcházela shoda.

Ve druhé sadě se rivalky dlouho opíraly o spolehlivé podání. Napínavých přetahovaných ubylo, naopak jedna hra rychle střídala druhou. Muchová se ve svých prvních dvou gamech na servisu dokonce blýskla čistou hrou.

Zlom nastal za stavu 3:3, kdy Češka na příjmu sice nejprve ztratila vedení 30:0, ale hned vzápětí podání soupeřky přece jen ukořistila. Brejk poté další čistou hrou potvrdila, odskočila na 5:3 a nakonec rozhozenou Italku dorazila druhým brejkem za sebou.

US Open příloha iDNES.cz

Muchová si k výhře pomohla kvalitním servisem, ve srovnání s Paoliniovou z něj dokázala po celý zápas více bodově těžit. Soupeřku předčila i počtem vítězných míčů: celkově jich zapsala sedmnáct, naopak Italka jen deset.

Olomoucká rodačka porazila Paoliniovou i ve čtvrtém vzájemném utkání a díky vítězství 6:3, 6:3 pošesté v kariéře postoupila do čtvrtfinále grandslamu. Už jen jeden krok ji dělí od vyrovnání loňského výsledku v New Yorku.

Příští soupeřkou české hráčky bude Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová, která si poradila s Dánkou Caroline Wozniackou 6:2, 3:6, 6:3. Čtvrtfinálové utkání je na programu ve středu.

Macháč marně vzdoroval Draperovi

Česká stopa v mužském singlu končí v osmifinále. Poslední zástupce v turnaji Macháč podlehl Draperovi z Velké Británie 3:6, 1:6 a 2:6, v New Yorku však zaznamenal svůj nejlepší grandslamový výsledek v kariéře.

V úvodu český tenista působil jistým dojmem. Zápas zahájil čistou hrou na podání, zatímco Brit na druhé straně musel při hájení vlastního servisu bojovat přes shodu. Vyrovnaný vývoj vydržel do sedmého gamu, pak ale duel nabral jednoznačný směr.

Draper vs. Macháč Reportáž z utkání

Za stavu 3:3 Macháč ztratil servis, pustil Drapera do vedení a od té doby až do konce utkání se jeho situace jen a jen zhoršovala.

Britský tenista dokázal využít lepšího rozpoložení a došel si pro zisk první sady. V jejím závěru sice Macháč vzdoroval a odvrátil dva setboly, na třetí už ale nestačil a padl 3:6.

V dalším pokračování Čech marně čelil účinné hře britského soka, kterému se právě na americkém US Open daří ze všech grandslamů nejvíce. Draper sice netrefoval svůj servis do kurtu tak často jako český tenista, zvládal z něj ale získávat výrazně více bodů.

Macháč se neměl čeho chytit a druhý set prohrál 1:6.

Třetí dějství se podobalo tomu druhému, český tenista v něm opět vlastní podání dříve ztratil, než uhájil. Rychle nabral ztrátu 0:2, o chvíli později po dalším brejku Drapera už 1:4 a neodvratně mířil k porážce.

Poslední pokusy o zdramatizování přišly v závěru, kdy si Macháč na příjmu vytvořil nejprve dva a o chvíli později další tři brejkboly. Žádný z nich však nedokázal využít a naopak Brit duel ukončil při první příležitosti, po téměř hodině a tři čtvrtě na kurtu.

„Jack to zvládl velice dobře, na zápas se připravil slušně. Odehráli jsme spolu dvě velké bitvy, které jsem zvládl, a on to zvládl dnes. Bohužel jsem si vybral horší zápas. Jack je vynikající hráč, určitě bude v desítce,“ ocenil český hráč protivníka.

V dosavadním průběhu turnaje Macháč neztratil ani set, v osmifinále to však byl on, kdo soupeři hladce podlehl. Draper slaví svůj premiérový postup do grandslamového čtvrtfinále, jeho dalším soupeřem bude Australan Alex De Minaur.

Světové jedničky nezaváhaly

Ve spolehlivých výkonech pokračuje světová jednička Iga Šwiateková. Polka v osmifinále za hodinu a půl deklasovala 6:4 a 6:1 Rusku Ljudmilu Samsonovovou, v boji o semifinále narazí na Američanku a nasazenou šestku Jessicu Pegulaovou.

Třiadvacetiletá Šwiateková se přiblížila možnému šestému grandslamovému titulu v kariéře a druhému na US Open. Turnaj na betonových dvorcích v New Yorku vyhrála také před dvěma lety. Letos ve Flushing Meadows ještě neztratila ani set.

Polská tenistka Iga Šwiateková slaví postup do čtvrtfinále US Open.

„Na začátku turnaje nebylo snadné najít ideální rytmus. Teď mám ale pocit, že se s každým zápasem zlepšuji,“ řekla na kurtu Šwiateková, která odehrála jubilejní 100. grandslamové utkání.

Postup slaví i světová jednička mužského žebříčku Jannik Sinner, jenž porazil Tommyho Paula 7:6, 7:6, 6:1. Italský tenista dál živí šanci na druhý grandslamový titul v kariéře. Zatím triumfoval letos na Australian Open.

Sinnera nasměrovaly k postupu především vyhrané tie-breaky v úvodních dvou setech. V prvním uspěl 7:3, ve druhém 7:5. Během utkání nasbíral 29 vítězných míčů a 10 es. V boji o semifinále narazí na nasazenou pětku a vítěze turnaje z roku 2021 Daniila Medveděva.

Ruský tenista prolétl mezi nejlepší osmičku suverénním způsobem. Portugalce Nuna Borgese, který v minulém kole vyřadil Jakuba Menšíka, porazil za necelé dvě hodiny jasně 6:0, 6:1, 6:3.

Medveděva nezastavilo ani nečekané přerušení zápasu, které si ve třetím setu vynutil výpadek elektronického hlášení autů. Poruchu, kvůli níž se zastavilo všech patnáct právě probíhajících duelů v areálu Flushing Meadows, se podařilo po několika minutách odstranit.

Ruský tenista získal úvodní dva sety za necelou hodinu. Ve třetím sice poprvé v zápase přišel o servis a prohrával 1:2, po pauze ale okamžitě vyrovnal a další komplikace už nepřipustil. Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi světovou jedničkou Jannikem Sinnerem a Tommym Paulem.

Čeští deblisté střádali porážky

V deblových turnajích se v pondělí představili tři čeští zástupci. O postup do čtvrtfinále mužské čtyřhry marně usilovali Adam Pavlásek a Chorvat Ivan Dodig, nad jejich síly byli poměrem 5:7 a 6:7 čtvrtí nasazení Marcelo Arévalo ze Salvadoru a další Chorvat Mate Pavič.

Osmifinále se stalo konečnou také pro Marii Bouzkovou a Španělku Saru Sorribesovou, které v ženském deblu nestačily na turnajové pětky Nicole Melicharovou-Martinezovou a Ellen Perezovou. S americko-australským párem prohrály 2:6, 4:6.

Na vítězství nedosáhla ani Barbora Krejčíková ve dvojici s Australanem Matthewem Ebdenem. Čtvrtá nasazená dvojice prohrála ve čtvrtfinále mixu s indonésko-indickým párem Aldila Sutjiadiová, Rohan Bopanna 6:7, 6:2, 7:10.