Muchovou čeká čtvrtfinále US Open, Strýcová se rozloučila s kariérou

Čtvrtfinále US Open si Muchová zahraje poprvé v kariéře, turnaj na Flushing Meadows byl až do tohoto týdne posledním grandslamem, na němž aktuálně desátá hráčka světa ještě nebyla mezi nejlepší osmičkou. To už nyní neplatí, navíc Češka může s formou, ve které hraje, věřit také v postup do další fáze.

ONLINE: Sorana Cirsteaová vs. Karolína Muchová Zápas budeme sledovat podrobně od 1:00 SELČ.

Hráčka I. ČLTK Praha vyhrála devět z posledních deseti zápasů, ještě před US Open se dostala do finále v Cincinnati. V New Yorku zpočátku procházela pavoukem bez ztráty sady, teprve v minulém kole proti Číňance Wang Sin-jü potřebovala k vítězství třetí set.

Jak si povede dnes proti Rumunce Cirsteaové?

„Dává rány zleva i zprava. V Montrealu na ni zabíraly změny rytmu, tady už je ale rozehranější. Musím být po všech stránkách solidní, abych ji mohla porazit,“ tuší Muchová před duelem proti Rumunce, se kterou letos změřila síly už třikrát.

Cirsteaová, aktuálně třicátá hráčka žebříčku, prožívá povedený turnaj. Také ona zatím ztratila jen jeden set, stalo se tak ve třetím kole proti světové čtyřce Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. V osmifinále pak zastavila třináctku Belindu Bencicovou ze Švýcarska.

Obě tenistky se dosud utkaly celkem čtyřikrát. Lepší bilanci má Muchová, která vyhrála tři vzájemné zápasy, z toho dva v letošní sezoně.

Podle papírových předpokladů bude Češka mírnou favoritkou i nyní, čeká ji však těžká šichta.

Kariéra Strýcové končí, rozloučila se v mixu

Strýcová v New Yorku definitivně završila svou bohatou kariéru. Posledním zápasem české tenistky se stalo čtvrtfinále smíšené čtyřhry, v němž spolu s Mexičanem Santiagem Gonzálezem podlehli japonsko-chorvatské dvojici Ena Šibaharaová, Mate Pavič 4:6 a 6:7.

Na posledním grandslamovém turnaji sezony Strýcová startovala ve třech soutěžích. Zatímco ve dvouhře vypadla v prvním kole s Estonkou Kaiou Kanepiovou, v ženské čtyřhře se s Markétou Vondroušovou prodraly do osmifinále. Do něj už ale nenastoupily kvůli zdravotním potížím spoluhráčky.

Nejdéle tak Češka vydržela ve smíšené čtyřhře, v níž se s Gonzálezem po dvou výhrách dostali mezi nejlepších osm. A mohli jít i dál, ostatně zápas proti Šibaharaové a Pavičovi zahájili lépe a vedli v prvním setu 3:1.

Od té doby však česko-mexický pár uhrál už jen jednu hru a úvodní sadu po 34 minutách ztratil. Ve druhém setu si obě dvojice držely servis až do zkrácené hry. Ve vyrovnané koncovce se Strýcové a Gonzálezovi podařilo odvrátit jeden mečbol, druhý však už soupeři využili.

Na okruhu WTA získala Strýcová celkem dva tituly ve dvouhře a 32 ve čtyřhře. Šestkrát triumfovala v týmovém Fed Cupu a po boku Lucie Šafářové získala také bronz na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016.

Ve dvouhře se Strýcová dostala nejvýše na 16. místo žebříčku, na grandslamu si zahrála semifinále Wimbledonu před čtyřmi lety.

Bývalá světová jednička ve čtyřhře ukončila kariéru z důvodu těhotenství už v roce 2021, po narození syna Vincenta se ale ještě letos vrátila na poslední turné po turnajích. Zahrála si mimo jiné v Madridu, v Římě či na Wimbledonu, kde stejně jako v roce 2019 získala se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu titul ve čtyřhře.

Gauffová si k postupu pomohla kanárem

Lepší z dvojice Muchová, Cirsteaová vyzve v semifinále Cori Gauffovou ze Spojených států. Američanka v úvodním zápase úterního programu na kurtu Arthura Ashe jasně porazila Lotyšku Jelenu Ostapenkovou 6:0, 6:2.

„Je to skvělý pocit. Minulý rok jsem tu prohrála ve čtvrtfinále a tentokrát jsem chtěla být lepší,“ řekla v rozhovoru na kurtu Gauffová. „Celý zápas jsem byla opatrná. Dokonce i při mečbolech jsem si pořád nebyla jistá vítězstvím. Dobře vím, že se Jelena umí vrátit z jakéhokoli stavu,“ dodala.

Gauffová postoupila v New Yorku mezi čtyři nejlepší poprvé v kariéře, zároveň se stala nejmladší Američankou v semifinále US Open od Sereny Williamsové v roce 2001.

Domácí tenistka a šestá hráčka světa po většinu zápasu dominovala. Hned v první hře sebrala soupeřce servis a tento počin v dalším pokračování ještě několikrát zopakovala. Ostapenková ztratila šest svých podání ze sedmi.

Lotyška, která v předešlém kole vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou, tentokrát favoritku příliš nepotrápila. Ze získané hry se poprvé radovala až na osmý pokus, rozjetou Gauffovou tím ale nerozhodila. Jednadvacátá tenistka světa nasbírala výrazně více nevynucených chyb, zapsala jich celkem 36, zatímco Američanka pouze 14.

Ve druhém zápase na centrálním dvorci hrají Srb Novak Djokovič a domácí Taylor Fritz. Trojnásobný vítěz turnaje Djokovič živí šanci na rekordní 24. grandslamový titul.

Úterní program tenisového US Open Kurt Arthura Ashe: 18:00 Ostapenková (20-Lot.) - Gauffová (6-USA), Djokovič (2-Srb.) - Fritz (9-USA), 1:00 Muchová (10-ČR) - Cirsteaová (30-Rum.), Tiafoe (10-USA) - Shelton (USA)