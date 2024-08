ONLINE: Krejčíková začíná na US Open. Lehečka postupuje po skreči soupeře

Tenisový turnaj US Open tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů Muži

Dvouhra - 1. kolo:

Lehečka (32-ČR) - Fucsovics (Maď.) 1:6, 6:4, 6:3, 3:0 skreč

Zverev (4-Něm.) - Marterer (Něm.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2

Rubljov (6-Rus.) - Seyboth Wild (Braz.) 6:3, 7:6 (7:3), 7:5

Ruud (8-Nor.) - Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) 7:6 (7:2), 6:2, 6:2

Fritz (12-USA) - Carabelli (Arg.) 7:5, 6:1, 6:2

Shelton (13-USA) - Thiem (Rak.) 6:4, 6:2, 6:2

Humbert (17-Fr.) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:4, 6:4

Šang Ťün-čcheng (Čína) - Bublik (27-Kaz.) 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:4

Popyrin (28-Austr.) - Kwon Sun-u (Korea) 7:5, 6:2, 6:3

Comesana (Arg.) - Stricker (Švýc.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:3

Bautista (Šp.) - Nardi (It.) 7:5, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)

Krueger (USA) - Grenier (Fr.) 4:6, 6:3, 6:4, 7:5

Berrettini (It.) - Ramos (Šp.) 7:6 (7:2), 6:2, 6:3

Carballés (Šp.) - Choinski (Brit.) 6:2, 6:3, 5:7, 6:7 (5:7), 6:3

Etcheverry (Arg.) - Mpetshi Perricard (Fr.) 6:4, 6:2, 6:3 Ženy

Dvouhra - 1. kolo:

Keysová (14-USA) - Siniaková (ČR) 6:4, 6:1

Gauffová (3-USA) - Gračovová (Fr.) 6:2, 6:0

Čeng Čchin-wen (7-Čína) - Anisimovová (USA) 4:6, 6:4, 6:2

Wang Ja-fan (Čína) - Sakkariová (9-Řec.) 6:2 skreč

Kasatkinová (12-Rus.) - Cristianová (Rum.) 6:2, 6:4

Vekičová (24-Chorv.) - Birrellová (Austr.) 6:4, 6:4

Badosaová (26-Šp.) - Golubicová (Švýc.) 6:0, 6:3

Svitolinová (27-Ukr.) - Carléová (Arg.) 3:6, 6:3, 6:4

Niemeierová (Něm.) - Jastremská (32-Ukr.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:4

E. Andrejevová (Rus.) - Jüan Jüe (Čína) 6:3, 7:6 (9:7)

Parryová (Fr.) - Wang Si-jü (Čína) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)

Minnenová (Belg.) - Frechová (Pol.) 7:5, 7:5

Kalininová (Ukr.) - Dodinová (Fr.) 6:1, 3:6, 6:1

Mariaová (Něm.) - Sierraová (Arg.) 6:2, 6:3

Jointová (Austr.) - Siegemundová (Něm,) 6:4, 7:5

Stearnsová (USA) - Curenková (Ukr.) 6:1, 7:5

Townsendová (USA) - Trevisanová (It.) 6:2, 7:5

Učidžimaová (Jap.) - Korpatschová (Něm.) 3:6, 6:3, 6:4