ONLINE: Vydatný český den na US Open. Muchová i Menšík berou první set

Loni si v New Yorku zahrála Muchová semifinále, po kterém ovšem na kurtech scházela téměř devět měsíců. Z bolavým pravým zápěstím musela na operaci. Po červnovém návratu se blýskla finálovým tažením na antuce v Palermu, na generálce v Cincinnati zase dlouho vzdorovala pozdější finalistce Jessice Pegulaové.

A s americkou tenistkou rozehrává i US Open. Proti Volynetsové nastupuje poprvé v kariéře. Mladá rodačka z Kalifornie zatím na Flushing Meadows neprošla přes úvodní kolo.

Menšík proti silnému Kanaďanovi

Během přípravy na US Open vyhrál Menšík jeden ze tří zápasů, jeho sok Auger-Aliassime se radoval ve dvou případech. Hubený náskok má Kanaďan i ve vzájemné bilanci, poněvadž dosud jediné střetnutí, letos na antuce v Madridu, český mladík vzdal.

V New Yorku by Menšík rád navázal na loňský rok. Na premiérovém grandslamu v kariéře dokráčel do třetího kola, nestačil až na domácího Taylora Fritze.

Macháč vyzve zkušeného Fogniniho

Aspoň jednu grandslamovou výhru už Macháč zapsal na Australian Open, Roland Garros i Wimbledonu. Schází mu tak jediný úspěch, na newyorském grandslamu hraje podruhé hlavní soutěž, v roce 2022 nezvládl úvodní mač s Boticem van de Zandschulpem.

Tentokrát nastoupí jako zlatý olympijský medailista ze smíšené čtyřhry, který se místo oslav vydal na tvrdé americké kurty. Byť na turnajích výrazněji neuspěl, proti zkušenému Fabiu Fogninimu, kterému sedí více antuka, je favoritem. Utkají se vůbec poprvé.

Potvrdí Nosková formu?

Lepší přípravu na US Open si snad Nosková nemohla přát, na generálce v mexickém Monterrey vybojovala první titul na okruhu WTA. Po cestě za trofejí si poradila s Elinou Svitolinovou či Emmou Navarrovou.

Na Flushing Meadows čeká českou tenistku na úvod nevyzpytatelná soupeřka, vždyť Julia Putincevová na Wimbledonu vyřadila světovou jedničku Šwiatekovou, v New Yorku už si zahrála i čtvrtfinále. Nosková došla zatím nejdále do druhého kola.

Brenda Fruhvirtová zkompletuje sbírku

Premiéru na newyorském grandslamu si odbude Brenda Fruhvirtová. V 17 letech stále velmi mladá hráčka tak zkompletuje účast v prvních kolech na turnajích velké čtyřky. Její starší sestra Linda stejnou bilanci zakončila loni, v aktuálním ročníku se spíše trápí.

Na úvod se musí Brenda Fruhvirtová popasovat s 38letou Lepchenkovou, která úspěšně prošla kvalifikací. Hráčka s uzbeckými kořeny byla nejdále na US Open ve čtvrtém kole v roce 2015, letošní ročník je pro ni speciální – na grandslamech se představuje poprvé od vypršení dopingového trestu.

Poradí si Plíšková s Egypťankou?

Newyorský grandslam je pro Plíškovou jednoznačně nejúspěšnější, zahrála si na něm finále, v dalších čtyřech případech došla do čtvrtfinále. Loni se loučila po druhém kole, letos by se ráda probojovala dál, avšak v přípravě suverénní výkony nepředváděla.

Odrazit se může proti Majar Šarífové, která v posledních třech ročnících vypadla v prvním kole a platí spíše za antukovou odbornici. V jediném vzájemném zápase se rovněž radovala Plíšková.

Bouzková proti kvalifikantce

Loni si postupem do třetího kola vylepšila maximum na newyorských dvorcích, tentokrát by chtěla být Bouzková ještě lepší. Že na tvrdém povrchu umí, dokázala přes léto ve Washingtonu, kde bojovala místo olympijských her a došla až do finále, když vyřadila Arynu Sabalenkovou.

Pak ale dvakrát prohrála v prvním kole. Takový výsledek by na Flushing Meadows nerada zopakovala, síly navíc změří s 22letou německou kvalifikantkou Evou Lysovou. Před rokem se utkaly na turnaji v Soulu a po skreči sokyně postupovala do čtvrtfinále Bouzková.

V akci světové jedničky

Krátce za sebou nastoupí na kurtu Arthura Ashe nejlepší tenisté světa. Jako první se představí polská superstar Iga Šwiateková, po jejím duelu si zahraje Jannik Sinner, kterého před turnajem lehce rozhodila dopingová kauza.

Pozornost bude směřovat také ke třetímu nasazenému Carlosi Alcarazovi či domácí Jessice Pegulaové. Úvodní kolo rozehraje dvojnásobná vítězka US Open Naomi Ósakaová, která vyzve desátou nasazenou Jelenu Ostapenkovou.