Los US Open: Muchová vyzve domácí Volynetsovou, Krejčíková kvalifikantku

Wimbledonská vítězka a nasazená osmička Barbora Krejčíková zahájí tenisové US Open proti Marině kvalifikantce Marině Bassolsové. V případě postupu do čtvrtfinále by mohla narazit na obhájkyni titulu Američanku Coco Gauffovou. Loňská semifinalistka Karolína Muchová vstoupí do posledního grandslamového turnaje sezony ve Flushing Meadows proti domácí Katie Volynesové. Jakub Menšík se střetne s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem. Rozhodl o tom čtvrteční los v New Yorku.