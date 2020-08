US Open v době koronavirové. V šatnách bez trenérů a maximálně patnáct minut, jedničkou bude Plíšková

NEW YORK / PRAHA Obhájce titulu Rafael Nadal, světová jednička Ashleigh Bartyová či Roger Federer. To je jen malý výčet tenistů, kteří budou tentokrát chybět na US Open, které odstartuje za týden za velmi zpřísněných podmínek a bez diváků.

Dohromady půl milionu roušek pro všechny aktéry US Open pořídila Americká tenisová asociace (USTA). Na obličeji je budou muset mít všude mimo kurty.



Po příletu do jednoho z dvou oficiálních hotelů či vybraných domů k pronájmu se budou muset tenisté a jejich týmy podrobit dvěma testům na koronavirus v rozmezí 48 hodin, po prvním z nich nebudou moci opouštět hotelové pokoje.

„Pokud z jakéhokoli důvodu přijdou dolů, protože jsou mladí a chtějí se bavit, žít, bude tam ochranka, aby je poslala zpátky na pokoj,“ řekl na videokonferenci zástupce USTA Daniel Zausner. Testovat se bude i průběžně, v případě pozitivního testu bude hráč automaticky vyřazen z turnaje.

Tato podmínka v nových regulích turnaje zůstala, přestože proti ní v posledních týdnech hráči brojili, přišla jim příliš přísná.

Na dodržení odstupů a pravidel bude dohlížet 40 členů personálu, kteří budou rozděleni do dvou směn. Šatny na centrálním kurtu Arthura Ashe pojmou až 300 lidí, z preventivních důvodů do nich ale v tomto roce budou smět vstupovat pouze tenisté bez trenérů a dalších členů týmu. Ti v útrobách smí zůstat maximálně 15 minut v období zápasů a tréninků.

„To je pro ně velká oběť. Jsou zvyklí vegetit v šatnách a dalších prostorách pro hráče, trávit tam čas s jinými tenisty. To se podle tohoto scénáře prostě dít nemůže,“ vysvětluje Zausner jedno z opatření, které má za cíl snížit riziko šíření nákazy.

Nasazenou jedničkou Plíšková

Také proto počítá US Open, jež začne nezvykle jako druhý grandslam sezony, řadu omluvenek.

V ženském pavouku už přišel o šest hráček první desítky. Kvůli obavám z koronaviru se v New Yorku neukáže světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie ani dvojka, Rumunka Simona Halepová, zranění kolene nepustí do turnaje obhájkyni titulu Kanaďanku Biancu Andreescuovou, což pasuje do role turnajové jedničky Karolínu Plíškovou.

„Bavili jsme se o tom s celým týmem a shodli jsme se na tom, že bych měla jet. Zvykli jsme si být ve velkém luxusu, holky si odtrénovaly hodinu a šly do města, což teď nepůjde,“ říká Plíšková, aktuálně třetí hráčka světového žebříčku WTFA.

Velkou šanci na triumf by mohla mít i domácí hvězda Serena Williamsová. Osmatřicetiletá legendární Američanka čeká na zisku prvního grandslamového titulu od roku 2014, v případě úspěchu by navíc vyrovnala rekordní 24. grandslamový titul Australanky Margaret Courtové.

„Je to pro nás historická lekce a bez ohledu na okolnosti bude u letošního ročníku US Open hvězdička, protože v takových podmínkách se ještě nikdy nehrál. Takže snižovat hodnotu letošního triumfu kvůli řadě omluvenek? Ne, naopak si myslím, že když vyhrajete, tak si řeknete: Páni, vyhrála jsem v šílených podmínkách bez fanoušků, ve sterilním prostředí. Psychicky to možná bude náročnější než dřív,“ burcuje Williamsová.

Djokovič nakonec ustoupil

I přesto počítá ztráty také mužský pavouk, ten se bude muset obejít bez Rafaela Nadala a Nicka Kyrgiose, kteří se obávají koronaviru, a Rogera Federera, jenž už dříve ukončil ze zdravotních důvodů sezonu. Pořadatelům alespoň trochu zlepšil náladu přislíbením účasti Novak Djokovič.

Ten sice nejdřív v červnu prohlásil, že si účast v New Yorku nedokáže představit a preventivní opatření označil jako „extrémní a neobhajitelná“, poté ale změnil názor.

Aktuální světová jednička se na svojí exhibiční sérii Adria Tour, která se hrála téměř bez jakýchkoliv omezení, totiž mimo jiné během těchto turnajů nakazila spolu s několika dalšími tenisty koronavirem.

„Nebylo to snadné rozhodnutí vzhledem ke všem překážkám a obtížím v mnoha bodech, ale z vyhlídky, že budu zase soutěžit, jsem nadšený. Uvědomuju si, že tentokrát to bude úplně jiné kvůli všem těm protokolům a bezpečnostním opatřením, která byla přijata na ochranu hráčů a obyvatel New Yorku,“ vysvětluje s odstupem času pokorně Djokovič.

Newyorský grandslam začíná už za týden, 31. srpna.