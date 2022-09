Šwiateková poprvé v kariéře ovládla US Open, ve finále zdolala Džábirovou

Iga Šwiateková s pohárem pro vítězku US Open. foto: AP

Pohledem sledovala míček, který letěl daleko za základní čáru, a už moc dobře věděla, že trofej pro vítězku US Open poputuje poprvé do Polska. Iga Šwiateková získala premiérový titul z newyorského grandslamu, poté co ve finále porazila Tunisanku Uns Džábirovou 6:2 a 7:6 (7:5). Smíšenou čtyřhru ovládli Australané John Peers a Storm Sandersová.