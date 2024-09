Siniaková si na US Open zahraje čtvrtfinále deblu, loňská vítězka končí

Oba zbylí čeští singlisté se v pondělí představí na kurtu Louise Armstronga, druhém největším v areálu. Muchová v osmifinále vyzve světovou pětku Jasmine Paoliniovou a program na dvorci v 17:00 českého času zahájí, Macháč změří síly s Britem Jackem Draperem hned po ní.

Turnajové trojky Siniaková a Townsendová si poradily s britsko-americkou dvojicí Heather Watsonová, Asia Muhammadová 6:1, 5:7, 7:5. Postupu mezi nejlepší osmičku se dočkaly po dvou hodinách a patnácti minutách.

Taylor Townsendová se radí s Kateřinou Siniakovou během čtyřhry na US Open.

Po triumfu ve Wimbledonu tak dál živí šanci na druhý společný titul. Osmadvacetiletá Češka může získat třetí grandslam v sezoně a jubilejní desátý v kariéře, letos uspěla také s Američankou Gauffovou na Roland Garros.

V příštím kole narazí Siniaková s Townsendovou na nizozemsko-brazilskou dvojici Demi Schuursová, Luisa Stefaniniová, nebo americký pár Sofia Keninová, Bethanie Matteková-Sandsová.

Obhájkyni Gauffovou vyřadila krajanka

Dvacetiletá Gauffová nepostoupila do čtvrtfinále US Open poprvé od roku 2021. S Navarrovou prohrála podruhé, letos na ni nestačila ani v osmifinále Wimbledonu. Nyní doplatila na 19 dvojchyb a celkově 60 nevynucených chyb, duel na betonovém dvorci Arthura Ashe ztratila za dvě hodiny a dvanáct minut.

Třiadvacetiletá Navarrová je v grandslamovém čtvrtfinále podruhé, poprvé ale na US Open. O postup do premiérového semifinále se utká s turnajovou šestadvacítkou Paulou Badosaovou ze Španělska.

Gauffová přišla o první set kvůli ztracenému servisu v šesté hře. Ve druhé sadě sice třemi gamy v řadě nepříznivý stav 3:4 otočila, v rozhodujícím třetím setu ale přišla znovu dvakrát o podání a záhy prohrála.

Emma Navarrová hraje bekhend v osmifinále US Open.

Letošní ročník US Open tak pozná nové šampiony. Mezi muži neuspěl v pozici obhájce titulu ani Srb Novak Djokovič, který dohrál ve třetím kole.

V mužské dvouhře končí ve čtvrtém kole přemožitel Jiřího Lehečky a šestý nasazený Andrej Rubljov, jenž prohrál s Grigorem Dimitrovovem 3:6, 6:7, 6:1, 6:3, 3:6.

Třiatřicetiletý Bulhar postoupil do čtvrtfinále grandslamu podruhé v sezoně, mezi nejlepší osmičku proklouzl už na Roland Garros. Ve Flushing Meadows může dál vylepšit své maximum, kterým je semifinálová účast z roku 2019. V předchozích čtyřech ročnících se do čtvrtfinále nedostal.

Utkání proti Rubljovovi vyhrál i navzdory tomu, že zahrál méně vítězných míčů (41:48) a udělal více nevynucených chyb (67:59).

Úder mezi nohama v podání Grigora Dimitrova.

O sedm let mladšího soupeře vyřadil po třech hodinách a devětatřiceti minutách a ve čtvrtfinále se střetne s domácím Američanem Francesem Tiafoem, jenž ve čtyřech setech vyřadil Djokovičova přemožitele Popyrina.

Šestý hráč světa Rubljov nenapodobil na US Open předchozí dvě čtvrtfinálové účasti. Mezi osm nejlepších se letos dostal pouze na Australian Open.

Do čtvrtfinále postoupil k radosti amerického publika také domácí Taylor Fritz, který porazil předloňského finalistu Caspera Ruuda z Norska po setech 3:6, 6:4, 6:3, 6:2.

Dvanáctý nasazený hráč napodobil v New Yorku loňský počin a o první grandslamové semifinále si zahraje s Němcem Alexanderem Zverevem.

Postupuje Sabalenková i Zverev

Běloruská světová dvojka Aryna Sabalenková postoupila na US Open do čtvrtfinále. Loňská finalistka porazila na betonových dvorcích v New Yorku Belgičanku Elise Mertensovou za hodinu a 38 minut 6:2, 6:4. V další fázi vyzve turnajovou sedmičku Čeng Čchin-wen z Číny, nebo Chorvatku Donnu Vekičovou.

Šestadvacetiletá Sabalenková postoupila do čtvrtfinále posledního grandslamu sezony počtvrté za sebou. Před loňskou účastí ve finále, kde nestačila na domácí Američanku Coco Gauffovou, byla předtím dvakrát v semifinále. Turnajovou třiatřicítku Mertensovou předčila v počtu vítězných míčů 41:13. Odvrátila také všech osm brejkbolů.

Němec Alexander Zverev během osmifinále US Upen.

Do čtvrtfinále prošel finalista US Open z roku 2020 Němec Alexander Zverev. Čtvrtý nasazený hráč sice přišel v utkání s domácím Američanem Brandonem Nakashimou o úvodní set, nakonec ale zvítězil 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Příště se utká s Američanem Taylorem Fritzem.

Uspěl také další Američan Frances Tiafoe, který porazil přemožitele Novaka Djokoviče z 3. kola Australana Alexeie Popyrina 6:4, 7:6, 2:6, 6:3. V boji o semifinále narazí na Bulhara Grigora Dimitrova.