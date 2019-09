Úspěšná obhajoba. Murray s Mattekovou-Sandsovou obhájili titul ve smíšené čtyřhře

New York Jamie Murray a Bethanie Matteková-Sandsová obhájili titul ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open. Třiatřicetiletý Brit a o rok starší Američanka dnes ve finále v New Yorku zdolali 6:2, 6:3 turnajové jedničky Michaela Venuse z Nového Zélandu a Čchan Chao-čching z Tchaj-wanu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů): Smíšená čtyřhra - finále: J. Murray, Matteková-Sandsová (Brit./USA) - Venus, Čchan Chao-čching (1-N. Zél./Tchaj-wan ) 6:2, 6:3. Starší bratr bývalé světové jedničky ve dvouhře Andyho Murrayho získal titul v mixu na US Open už třetí rok po sobě, poté co v roce 2017 vyhrál po boku švýcarské legendy Martiny Hingisové. To se naposledy povedlo Australanovi Nealeu Fraserovi na konci 50. let minulého století. Murray si dnes připsal sedmý grandslamový triumf, z toho pátý v mixu. Matteková-Sandsová vyhrála jeden ze čtyř velkých turnajů podeváté, přičemž pět titulů má z ženské čtyřhry ve dvojici s Lucií Šafářovou. Sobotní program US Open pokračuje od 22:00 SELČ finálovým duelem ženské dvouhry mezi Serenou Williamsovou a Biancou Andreescuovou.