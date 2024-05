Házenkáři v play off o MS téměř smazali manko, v Rumunsku prohráli o gól

Šampionát od 14. ledna do 2. února příštího roku uspořádají Dánsko, Chorvatsko a Norsko. Český tým na MS naposledy hrál v roce 2015, kdy skončil v Kataru na 17. místě. Před třemi lety se měli reprezentanti představit na šampionátu v Egyptě, kvůli vysokému počtu případů koronaviru v mužstvu ale na poslední chvíli účast odřekli. Rumuni na mistrovství světa šestkrát po sobě chyběli.

„Věděli jsme, že zápas nemá 20 nebo 30 minut, ale 60 minut. Jsem rád, že hráči hráli po celých 60 minut. V zápase byl jeden kritický moment, když jsme na začátku druhé půle prohrávali o sedm branek. Ale měli jsme jasnou představu o tom, co hrát a naše defenziva byla v posledních 15 až 20 minutách na vysoké úrovni,“ řekl novinářům Sabaté.

„Dvojzápas má 120 minut, máme za sebou první poločas. Ztrácíme jeden gól, ale je před námi odvetný zápas v Česku, kde jsou úžasní fanoušci. Věříme, že to bude červené peklo. Bude to těžké, ale věřím, že to zvládneme,“ doplnil sedmačtyřicetiletý španělský trenér.

Úvod zápasu ve vyprodané hale v Baia Mare nenasvědčoval tomu, že by se Češi měli zanedlouho trápit. Hosté si rychle vypracovali mírný náskok a ve 14. minutě vedli 6:4. Poté ale přestali stíhat v obraně a Rumuni, kteří nepatří k evropské špičce, skóre otočili. Domácí tým často sázel na kombinace s pivotem a v poločase šel do kabin s náskokem 15:11.

Také úvod druhého dějství Čechům nevyšel. Rumuni pokračovali v aktivní hře ze závěru první půle a v 39. minutě odskočili už na rozdíl sedmi branek. Český tým v kritické chvíli zabral, zlepšil obranu a začal výrazné manko stahovat.

„Nebylo mi úplně dobře. Trochu jsem začal mít strach, přece jen tu byla bouřlivá kulisa. Naštěstí jsme nepřestali hrát a stáhli to. Ukázali jsme sílu. Že i když se třeba nedaří, tak jsme nepřestávali hrát. To je pozitivní,“ prohlásil Piroch. „Měli jsme problémy se střelbou a v obraně, kde se nám nedařilo zachytávat kombinace na pivota. Ale pak jsme se v tom zlepšili,“ řekl Sabaté.

Rumunům, kteří na lednovém mistrovství Evropy obsadili bez zisku bodu až 22. místo, s blížícím se závěrem viditelně docházely síly. Hostující favorit v závěru opakovaně snížil stav na dvoubrankovou ztrátu a tři minuty před koncem dokonce srovnal na 30:30. Zasloužil se o to trefou přes celé hřišti brankář Mrkva, jenž se vrátil mezi tyče poté, co ho v průběhu duelu vystřídal Hrdlička.

Viditelně nervózní Rumuni přesto před nedělní odvetou ještě dokázali získat nejtěsnější náskok, když se prosadil Grigoras, s devíti brankami spolu s Pirochem nejlepší střelec zápasu. Závěrečný útok pak už ani jednomu z týmů nevyšel. Rumuni navázali na těsnou výhru 27:26 z předchozího vzájemného souboje v přípravě z roku 2018.