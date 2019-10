Už jen dvě výhry schází All Blacks k hattricku, dosáhnou opět vrcholu?

Jokohama Svátek ragby má před sebou poslední čtyři duely. Ovšem ty nejočekávanější. Po více než měsíci zápolení půjde na mistrovství světa o medaile.

Počtvrté se proti sobě na světovém šampionátu postaví hráči Anglie a Nového Zélandu. O čtvrtém triumfu All Blacks, kteří útočí na zlatý hattrick, málokdo pochybuje. „Jsou trochu jinde, hlavně psychicky. Oni prostě věří už teď, že budou mít třetí zlato v řadě,“ řekl LN Robert Voves, bývalý kapitán české reprezentace, který ukončil svoji kariéru loni.

„Pro mě je to předčasné finále, jsou to mé dva nejoblíbenější týmy, bohužel to vyšlo tak, že se potkají už v semifinále,“ přidává dvoumetrový obr. Už podle předchozího působení v turnaji se fanoušci mají nač těšit. Obě země vyhrály své skupiny, příliš se netrápily ani ve čtvrtfinále. Ostrovní gigant se skvěle naladil triumfem 40:16 nad dalším favoritem z Austrálie. Jenže zatímco Wallabies porazili posedmé v řadě a mají s nimi vyrovnanou bilanci, Nový Zéland skolili naposledy v roce 2012, poté odešli šestkrát za sebou poraženi.

Nový Zéland se raduje z postupu do semifinále.

„Nikdo z nás ještě nehrál semifinále mistrovství světa. Je to pro nás velká výzva. Chceme vyhrát a musíme vyhrát,“ pronesl za spoluhráče Courtney Lawes, který do tábora soupeře vzkázal, že udělá vše proto, aby na něj nezapomněli. A nezaměňovali ho za novozélandského politika Michala Lawese jako při tour v roce 2014. Ve druhém semifinále si to zítra rozdají Wales a Jižní Afrika. „Velšané mě moc zatím nepřesvědčili,“ připomněl Voves evropské čtvrtfinále s Francií (20:19), které upoutalo dvěma kontroverzemi.

Červenou kartou pro Francouze Sébastiana Vahaamahinu a následně fotkou jihoafrického hlavního sudího zápasu Jaca Peyera se slavícími velšskými fanoušky, kde napodobovali zdvižený loket, jímž Vahaamahina fauloval. „Bylo to obojí nešťastné. Ale vyloučení bylo správné a z té fotky se dělá víc, než znamenala. Nemyslím si, že chtěl Francii zesměšnit,“ podotkl Voves, který strávil devět let své kariéry v zahraničí, konkrétně právě v zemi galského kohouta.

Stejně tak je mimo teorie, že by Peyer vybral svým krajanům lehčího soupeře. Spíše naopak. JAR má sice s oběma evropskými rivaly výrazně aktivní bilanci, jenže zatímco Francii porazila sedmkrát v řadě, s Velšany padla v posledních čtyřech duelech.

Přijde pátá prohra za sebou?