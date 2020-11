V devatenácti letech dobývá tenisový svět. Sinnera vychvalují i legendy

Praha Je mu teprve devatenáct let, přesto jeho jméno skloňují i ty největší tenisové hvězdy. Jannik Sinner se totiž brzy může stát jednou z nich.

Italský tenista na okruhu ATP závodí teprve dva roky, po žebříčku ale stoupá strmě vzhůru. V neděli si navíc připsal svůj první titul na tomto prestižním okruhu, v Sofii se stal po dvanácti letech nejmladším vítězem na turnaji ATP. Ve finále si hravě poradil s Kanaďanem Vaskem Pospisilem.

Jeho obrovský úspěch však v tenisovém světě nebudí žádné překvapení. Sinnerův talent je už totiž znám napříč celým tímto sportem. „Má úžasný potenciál. Pohybuje rukou velmi rychle a je schopný dávat úžasné údery,“ chválila mladíka světová dvojka Rafael Nadal.

Španělský tenisový král se s italským mladíkem střetl ve čtvrtfinále letošního French Open. Ač Nadal zvítězil poměrem 7:6, 6:4, 6:1, našel slova chvály pro svého soupeře. „Je to hodně dobrý hráč. Ve druhém setu jsem měl hodně štěstí,“ smekl před Italem.

Jméno mladého talentovaného Itala tak začínají skloňovat i hvězdy z předních příček. „Podle mého je právě Sinner tím, kdo v současnosti vede nastupující generaci. Mnohem více než Zverev a Tsitsipas, o nichž si spousta odborníků myslí, že jednou budou na samotném vrcholu,“ chválil ho i Novak Djokovič, úřadující tenisová jednička.

Pozadu nezůstal ani Roger Federer, další z největších jmen tenisového světa. „Nejvíc se mi na něm líbí, že má stejnou rychlost úderu na forhendu i bekhendu. Myslím, že od něj uvidíme mnohem víc. Je to úžasný chlap,“ chválil ho.

Mladý Sinner se přitom začal tenisu naplno věnovat relativně pozdě. Do třinácti let totiž zkoušel alpské lyžování, věnoval se i fotbalu a fandil AC Milán. Nakonec ale přeci jen nastoupil na správnou cestu. Dostal od rodičů trénink v akademii proslulého tenisového kouče Riccarda Piattiho, který v něm okamžitě uviděl obrovský talent. „Vzhlížel jsem k Federerovi, Nadalovi i Djokovičovi, jsou to velké hvězdy. Vzpomínám si, jak si mě Riccardo zavolal a řekl, že ve mně vidí nadějného hráče. Donutil mě skončit s lyžováním a dnes jsem mu za to velice vděčný,“ vzpomínal před pár měsíci Sinner.

„Stál blízko čáry, rychle trefil míček a snažil se vyhrát body. Není obvyklé vidět třináctileté či čtrnáctileté hráče hrát takhle,“ zavzpomínal slavný trenér na den, kdy si Sinnera vyhlédl mezi řadou dalších mladých tenistů.

Podle Piattiho vděčí Sinner lyžování za mnohé. „Hodně mu to pomohlo. V lyžování je potřeba se strašně soustředit, ač samotný závod trvá jenom chvilku. V tenisu se přesně takto musíte soustředit před každým míčkem. Je vidět, že se před odpalem strašně soustředí, jakmile pošle míč na druhou stranu, hned se uvolní,“ chválil.

Sinner se po svém titulu na okruhu ATP poprvé podívá mezi nejlepší čtyřicítku hráčů na světě. Jeho jméno už každý zná, nehrozí, že by benjamínka někdo podcenil. Teď mu začne tvrdá dřina, ale pokud nepoleví, může se brzy probojovat až na samotný vrchol.