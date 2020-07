V NBA jsou další dva nakažení. Jedním z nich je hvězdný rozehrávač Westbrook

New York Mezi 322 basketbalisty, kteří postupně dorazili od minulého úterý se svými týmy do dějiště dohrávky sezony NBA, odhalilo testování dva případy nákazy koronavirem. Vedení ligy a hráčská unie nikoho nejmenovaly, v prohlášení pouze oznámily, že nemocní hráči resort Walta Disneyho nedaleko Orlanda opustili, aby nastoupili do izolace doma, případně na jiném určeném místě.

Dohrávka NBA s hesly proti rasismu na zádech, hvězdný LeBron je ale na svém dresu odmítl Dalších 19 hráčů mělo pozitivní test ještě před odletem mužstev na Floridu. Ti s týmy do kampusu nedorazili a v domácí karanténě budou čekat, až po splnění předepsaných podmínek budou uschopněni, aby se mohli připojit ke spoluhráčům.

Ani v tomto případě NBA a NBPA neidentifikovaly nakažené hráče, jedním z nich je ale hvězdný rozehrávač Houstonu Russell Westbrook, který o svém pozitivním testu informoval v pondělí na sociálních sítích. Westbrook proto s mužstvem neodletěl a zůstal v domácí karanténě. Už v dějišti ligové dohrávky museli nastoupit do desetidenní izolace houstonský křídelní hráč Bruno Caboclo a pivot Sacramenta Richaun Holmes. Oba podle vedení NBA porušili karanténu.

Na Floridě bude liga pokračovat od 30. července. Dvaadvacet týmů dohraje ve zkrácené podobě základní část a pak bude následovat play off.