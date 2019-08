V šachu se nepodvádí více než jinde. U nás se navíc kontrolují i propisky, říká nastupující česká hvězda Van Nguyen

PRAHA Povedl se mu životní výsledek, v sobotu vyhrál v Bratislavě mistrovství Evropy juniorů. Nejmladší český velmistr v historii Thai Dai Van Nguyen má v 18 letech před sebou velké cíle, které chce zkombinovat se studiem gymnázia, potažmo vysoké školy.

„Jsem sice o trochu známější, ale moc to nevnímám,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz ke své vzrůstající popularitě český mladík s thajskými kořeny.



Jak moc si ceníte výhry na ME mládeže?

Pro mne osobně jde o největší úspěch v mé dosavadní šachové kariéře. Byl jsem již párkrát blízko, ale vždycky mi chyběl krůček: vyhrát poslední jednu či dvě rozhodující partie.

Jak je tento úspěch brán v šachové komunitě?

Podle ohlasu bych řekl, že velmi pozitivně. Dostal jsem hodně gratulací, které mi udělaly velkou radost a motivují mě k další práci.

Thai Dai Van Nguyen s legendou světového šachu Janem Timmanem.

Jaké jsou vaše nejbližší cíle a jaké máte postupné plány?

Jsem nominován do mužské reprezentace na mistrovství Evropy družstev v Batumi a chtěl bych podat co nejlepší výkon. Dále bych se chtěl udržovat ve světové juniorské špičce.

Je vám 18 let. Jak se dají vůbec vrcholové šachy spojit se studiem?

Spojit profesionální šachy a studium je náročné zvlášť v posledních dvou letech před maturitou. Někteří moji šachoví konkurenti v zahraničí se proto rozhodli pro jednu prioritu: šachy. Já chci zvládat obojí. Miluji šachy, ale chci se pořádně věnovat vzdělání, dokončit gymnázium se slušnými výsledky a dostat se na vysokou školu.

Kolik času týdně šachům věnujete a kolik vám zbývá volného času?

V posledních dvou letech, kvůli školním povinnostem, nemohu šachu věnovat tolik času jako dřív: cca 2 hodiny denně. Co se týká volného času, snažím se sportovat minimálně 3krát týdně: tenis nebo fitko. Jednou za čas zajdu s kamarády do kina nebo na motokáry.

Jaký máte vztah s nejlepším českým šachistou Davidem Navarou?

S Davidem spolupracuji zhruba 6 let jako s trenérem. Jako kamarádi a spoluhráči se navzájem podporujeme. Před i po důležitých partiích mi David píše, někdy mi radí, jindy zase povzbuzuje.

Co říkáte na současnou hegemonii Nora Magnuse Carlsena?

Od dob Kasparova nikdo nevynikal nad ostatními tak jako Magnus Carlsen. Navíc je důležité dodat, že Carlsen nepochází z šachové velmoci (země bývalého Sovětského svazu, USA, Indie a Čína). Podle mého názoru je Magnus Carlsen nejvšestrannějším hráčem v historii.

Jaký je váš názor na kauzu Igora Rausise přichyceného při podvodu na turnaji ve Štrasburku a vůbec na podvádění v šachách?

O podezření neobvyklého výkonnostního růstu pana Rausise se mluvilo veřejně několik let. Je dobře, že se to vyjasnilo. Sleduji i jiné sporty a myslím si, že v šachu se nepodvádí více než jinde. Navíc je třeba říci, že na důležitých turnajích jsou opatření proti podvádění velmi přísná (pan Rausis hrál v poslední době spíš méně důležité turnaje). Třeba na právě končící ME by přístroje odhalily nejenom mobil a další elektronické zařízení, ale i drobné věci jako propisky.