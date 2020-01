V souboji mladých pušek udolal Thiem Zvereva, ve finále Australian Open vyzve Djokoviče

Melbourne Rakušan Dominic Thiem v semifinále tenisového Australian Open porazil 3:6, 6:4, 7:6 a 7:6 Němce Alexandera Zvereva a je potřetí ve finále grandslamu. Loni a předloni hrál o titul na Roland Garros, ale pokaždé prohrál s antukovým králem Rafaelem Nadalem. Tentokrát v boji o titul vyzve obhájce trofeje a celkově sedminásobného vítěze Australian Open Novaka Djokoviče ze Srbska.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů): Muži: Dvouhra - semifinále: Thiem (5-Rak.) - A. Zverev (7-Něm.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Ženy: Čtyřhra - finále: Mladenovicová, Babosová (2-Fr./Maď.) - Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) 6:2, 6:1. Smíšená čtyřhra - semifinále: Krejčíková, Mektič (5-ČR/Chorv.) - Dabrowská, Kontinen (3-Kan./Fin.) 3:6, 6:3, 10:5, Matteková-Sandsová, J. Murray (USA/Brit.) - Sharmaová, Smith (Austr.) 6:3, 7:6 (7:4). Junioři: Čtyřhra - finále: Ionel, Riedi (5-Rum./Švýc.) - Lorens, Ozolinš (6-Pol./Lot.) 6:7 (8:10), 7:5, 10:4. Juniorky: Čtyřhra - finále: Ealaová, Nugrohová (4-Fil./Indon.) - Falknerová, Mutavdzicová (Slovin./Brit.) 6:1, 6:2.

Pátý hráč světa Thiem po čtvrtfinálové výhře nad světovou jedničkou Nadalem nevstoupil do semifinále dobře a první set ztratil 3:6. „Nebylo to nic jednoduchého se zotavit, s Nadalem jsem hrál přes čtyři hodiny, každá výměna byla intenzivní a dlouhá. V první sadě jsem měl nějaké problémy, tolik se mi nedařilo,“ uznal Thiem v rozhovoru na kurtu.

Pak se ale dostal do zápasu, ve druhé sadě dvaadvacetiletému Zverevovi dvakrát sebral podání a srovnal krok. Další dvě sady dospěly do tie-breaku a Thiem v nich navázal na tři úspěšné zkrácené hry ze zápasu s Nadalem. Znovu v nich předváděl svůj nejlepší tenis a obě získal pro sebe. „Myslím si, že tie-breaky jsou vždycky 50 na 50. Pro mě bylo strašně důležité, že jsem měl dobré starty do obou zkrácených her, rychle jsem vedl 3:0 a to mi dodalo sebevědomí,“ líčil Thiem.

Díky lepším koncovkám poprvé postoupil do grandslamového finále mimo pařížskou antuku a je prvním Rakušanem ve finále Australian Open. „Byl to neuvěřitelný zápas, byla to bitva. Bylo strašně těžké proti němu hrát, proti těm jeho prvním servisům. Jsem strašně šťastný,“ svěřil se.

Naopak Zverev kvůli porážce nepřidá dalších 10.000 dolarů na obnovu hostitelské země po rozsáhlých ničivých požárech. V případě triumfu Němec plánoval věnovat Australanům celou prémii 4,12 milionu.

Thiem v utkání s Djokovičem nebude favoritem, ale hvězdného srbského tenistu už čtyřikrát z deseti vzájemných zápasů porazil. Vyhrál i poslední dva duely - v semifinále loňského Roland Garros a v základní skupině Turnaje mistrů.

Na Australian Open ale nikdo nezískal více titulů než Djokovič. Na straně dvaatřicetiletého Srba budou zkušenosti z velkých zápasů. V neděli bude usilovat o sedmnáctý grandslamový titul. Naopak šestadvacetiletý Thiem do letoška v Melbourne nepřešel přes čtvrté kolo. „Já se na ten zápas hodně těším a udělám všechno pro to, abych Djokoviče potrápil,“ dodal čerstvý finalista.