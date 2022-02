Boj o Valijevovou a budoucnost Ruska na olympiádě. Země možná přijde o další hry

Před slyšením krasobruslařky, která měla pozitivní dopingový test na zakázanou látku Trimetazidin, u Sportovní arbitráže CAS a následným očekávaným pondělním verdiktem emoce houstnou.

Teď už se totiž opravdu nehraje jen o účast Valijevové v závodě žen na hrách v Pekingu a o zachování ruského zlata ze soutěže krasobruslařských družstev. V sázce může být i budoucnost Ruska na olympijských hrách. Dá se říci, že právě balancuje na ostří nože.

Dick Pound, vysoce postavený člen MOV a bývalý předseda Světové antidopingové agentury WADA, vyhlásil: „Po nejnovějším dopingovém skandálu bude možná Rusko potřebovat olympijský time out.“

Jinými slovy: namísto návratu Rusů k vlajce a hymně doporučuje Pound další hry bez Rusů, tedy s vyloučením všech ruských sportovců, jimž by napříště nebyl umožněn ani start pod vlajkou národního olympijského výboru, jak je tomu letos.

Rusko má velké problémy s dopingovými kauzami především z her v Soči 2014, kde docházelo k systematické manipulaci se vzorky, ale ani poté rozhodně nebyli jeho sportovci čistí jako lilie. Proto přišly tresty v podobě odebrání hymny a vlajky počínaje hrami v Riu 2016.

Pound nyní poukazuje: „Mohli bychom Rusům říct: ano, máte problém. Ano, můžeme vám pomoci, ale musíme se na něj soustředit. Vezměte si tedy oddechový čas na jednu, dvě nebo tři olympiády, dokud ten problém nedostanete pod kontrolu. Z naší strany to byly takové ústupky, jako když krmíte aligátory a doufáte, že budete poslední, koho sežerou.“

Rusové neumí přiznat vinu

Rusko sice v minulosti přiznalo některé nedostatky v uplatňování antidopingových pravidel, ale popírá, že by provozovalo státem podporovaný dopingový program. „Rusové si nepomáhají tím, že se neštítí vážně ničeho. Nic nepřiznají, proti každému rozhodnutí se odvolávají,“ přidal Pound.

Rachael Denhollanderová, bývalá gymnastka a první žena, která veřejně obvinila někdejšího lékaře gymnastické reprezentace USA Larryho Nassara ze sexuálního zneužívání, v sobotu pro agenturu Reuters prohlásila, že pozitivní dopingový test Valijevové je dalším důkazem toho, jak zranitelní jsou mladí sportovci.

S takovými názory nevystupuje jen ona. Zjednodušeně řečeno: sportovní svět je velmi shovívavý k samotné krasobruslařce, bezesporu výjimečné, ale žádá tvrdý trest pro toho, kdo jí kvůli zvýšení výkonnosti podal trimetazidin, v lékařství používaný u pacientů se stabilní anginou pectoris.

Byla to trenérka? Lékař? Manažer? Složitá odpověď.

„Jsme svědky neuvěřitelného poškození, které opět postihlo dítě, jež bylo pod kontrolou dospělých, kteří si ho ale cení jen pro to, co pro ně může vyprodukovat,“ uvedla Denhollanderová.

Také Pound dal najevo rozhořčení: „Jak jste tu mladou dívku mohli vystavit takovému riziku? Tady nešlo o jakýsi zkažený doplněk stravy, tady jde o neterapeutické použití poměrně silného léku.“ Podobně mluví také dvojnásobná olympijská vítězka legendární Němka Katarina Wittová. Jenže najde se viník?

Ruská obrana: podezřele dlouhá prodleva

Kreml označuje současnou kauzu Valijevové za „nedorozumění“. Ruská strana pak nadále poukazuje na „podivnosti“ v souvislosti s šestitýdenním zpožděním vyhodnocení testu Valijevové. Předseda Ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov podotkl: „Dlouhá prodleva mezi dopingovým testem z 25. prosince a oznámením z 8. února vypadá podezřele. Máme vážné otázky ohledně procesu zpracování vzorku.“

„Podle informací, které jsme ze stockholmské laboratoře obdrželi, bylo zpoždění v analýze a v hlášení způsobeno další vlnou případů covid-19, nárůstem onemocnění mezi pracovníky laboratoře a interními pravidly karantény,“ zveřejnila Ruská antidopingová agentura RUSADA.

Vedení stockholmské laboratoře tuto tezi na dotaz médií ani nepotvrdilo, ani nevyvrátilo.

Co řekla Valijevová? Po oznámení pozitivního testu musela RUSADA Valijevovou suspendovat, ale po jejím odvolání opět suspendaci zrušila. Proti čemuž se pro změnu odvolaly MOV, WADA a nejnověji i Mezinárodní bruslařská unie ISU.

Nyní bude klíčové, pro jaký postup se ruská strana při slyšení u Sportovní arbitráže rozhodne.

Pokud by Valijevová a její tým uznaly své pochybení, pak trestem pro nezletilou krasobruslařku může být pouze napomenutí namísto zákazu startu na hrách, a to i přesto, že u dospělých jedinců hrozí při aplikaci zmíněné látky až čtyřletý distanc.

V případě „dobrovolného přiznání“ by Valijevová musela souhlasit s tím, že se dopustila přestupku, a zároveň by musela vypovídat, že si zakázanou látku buď vzala sama bez cizího přičinění (což je v reálu vysoce nepravděpodobné), nebo by musela ukázat na osobu, která jí přípravek podala (což takřka určitě neudělá).

Jestliže však ona i její tým budou nadále tvrdit, že je nevinná, jen těžko vyvázne s pouhým napomenutím...