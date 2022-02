Vztek Trusovové, slzy Valijevové. Tohle není sport, ale hra o přežití dětí, zní směrem ke krasobruslení na OH

Olympijskou šampionkou se tak stala v Pekingu Anna Ščerbakovová. Ta je po dvanácti letech první krasobruslařkou, která vybojovala zlato pod pěti kruhy coby úřadující mistryně světa (ve Vancouveru se totéž povedlo Korejce Kim Ju-na). Sedmnáctiletá závodnice získala 255,95 bodů, čímž o více než čtyři body překonala svoji krajanku, vrstevnici a tréninkovou kolegyni Alexandru Trusovovou (251,73). Bronz brala po kolapsu Valijevové Japonka Kaori Sakamotová po součtu 233,13 bodů z obou programů.

Na stupně vítězů přišla stejně jako stříbrná s rozmazaným make-upem. Jenže zatímco Ščerbakovová díky slzám štěstí, Trusovová předvedla v zákulisí pořádný výbuch vzteku.

„Nemám z toho výsledku radost. Udělala jsem všechno. A nakonec jsem to už neměla ve svých rukou,“ rozčilovala se. Dvojnásobná juniorská mistryně světa z let 2018 a 2019 na velký seniorský titul stále čeká. „Každý má zlatou medaili, každý, ale ne já. Nenávidím bruslení, nenávidím tenhle sport. Už nikdy nebudu bruslit, nikdy. Tři roky nevyhrávám velké závody. Vždycky se toho snažím dosáhnout, přidávám čtverné skoky,“ chrlila ze sebe v bezprostředních emocích bronzová medailistka z loňského MS, která má i dva bronzy z ME. Pak své výroky o konci kariéry mírnila. „Uvidíme,“ poznamenala sedmnáctiletá krasobruslařka.

Dlouho trvalo, než se připravila na ceremoniál. Ukrývala svou tvář před objektivy kamer, nadávala a plakala, odstrkovala členy realizačního týmu včetně trenérky Eteri Tutberidzeové. „Chtěla jsem plakat, tak jsem plakala. Jsem tady dva týdny, sama bez mámy a bez psů, tak jsem prostě brečela,” pokračovala, aby už klidněji dodala: „Jsem hrdá, čeho se mi povedlo dosáhnout. A jsem moc ráda, že jsem zvládla pět čtverných skoků (byť jen jeden skočila čistě - pozn. redakce).“

Valijevová pochopitelně s novináři nemluvila vůbec. Nebylo to ale třeba, reakcí na její nepovedené vystoupení bylo více než dost. Právě její příběh je krasobruslařským tématem číslo jedna, a asi ještě chvíli bude. „Kamily je mi lidsky strašně líto, pod takovým šíleným tlakem prostě není možné podávat bezchybné výkony. Podle mě by to v její situaci nedokázal nikdo,“ řekla pro Lidovky.cz Věra Tauchmanová, mezinárodní rozhodčí a bývalá dlouholetá šéfka českého krasobruslařského svazu.

V jaké je až v dubnu šestnáctiletá Ruska? Dopingoví komisaři jí 25. prosince na ruském šampionátu, který opanovala, odebrali vzorek, v němž švédská laboratoř našla stopy trimetazidinu, tedy léku proti angíně pectoris. Ten zároveň zlepšuje průtok krve v těle. Jenže výsledky zaslali Švédové až 8. února, tedy v průběhu olympiády, a den po krasobruslařské soutěži družstev, kterou Rusové i díky bezchybnému výkonu Valijevové vyhráli.

Zlá trenérka Tutberidzeová?! Ruchové mikrofony na kameře zachytily první slova trenérky Eteri Tutberidzeové s Kamilou Valijevovou poté, co opouštěla led po nepovedené volné jízdě: „Proč jsi to vzdala? Po tom axelu jsi to vzdala, řekni mi proč?“ Pro mnohé kontroverzní trenérka to za tento přístup následně schytala od fanoušků i řady novinářů na sociálních sítích. Ti ruští sice o rozhovoru také informovali, příliš se nad ním ale nepozastavovali.

Následovala od RUSADA (Ruský antidopingový výbor) suspendace, která byla následně zrušena, proti čemuž se postavil MOV (Mezinárodní olympijský výbor) a WADA (Světová antidopingová kancelář). Následné slyšení u sportovní arbitráže CAS ale posvětilo pokračování Valijevové v olympijské soutěži.

Novináři se poté předháněli v zaručených zprávách o tom, jak se látka do těla krasobruslařského talentu dostala. Oficiální stanovisko zní: „Došlo na kontaminaci léku, který používá Valijevové dědeček (měli pít ze stejné sklenky).“

Toto prohlášení právníků rodačky z Kazaně podporují také informace NY Times, že kromě zakázaného trimetazidinu se našly v jejím pozitivním vzorku další dva léky na srdce – Hypoxen a L-Carnitin -, které nejsou na seznamu dopingových látek WADA (obě látky navíc uvedla v dopingovém formuláři, udájně první z nich musí brát kvůli problémům se srdcem).

Pokud Ruska doloží skrze lékařské zprávy, že její dědeček (měl při slyšení nahrát komisi video, na kterém má v autě balíček s lékem trimetazidin a předpisem na své jméno) opravdu trpí potížemi se srdcem (že by je zdědila?), rázem by se celý příběh mohl otočit v její prospěch.

„Valijevové by se mělo dostat poct a odměn jako olympijské šampionce. Pořád jí je díky soutěži družstev. Měli bychom ji chránit jako vzácnou květinu připravenou pro velké věci v dalších letech. Budu navrhovat státní ocenění,“ řekl pro ruské novináře Dmitrij Sviščev, který je předseda výboru Státní dumy pro tělovýchovu a sport.

„Měla by být oceněna za to, jak zvládla celou záležitost, vždyť pomohla ke zlatu (zatím jej Rusové ale nepřevzali) v soutěži družstev a mezi ženami zajela nejlepší krátký program. Obrovské gratulace míří také k Ščerbakovové a Trusovové,“ přidal Sviščev.

Na podporu Valijevové přispěchal i hokejový klub KHL z jejího rodiště AK Bars Kazaň, nebo také dvojnásobný olympijský šampion Jevgenij Pljuščenko. „Jsem si více než jistý, že to není naposledy, co Kamilu i Sašu (Trusovovou) vidíme na olympiádě. Kamiloško vydrž, někdy musíš spadnout do propasti, aby ses pak dotkla nebe. Jsi výjimečná dívka, sportovkyně, kterou miluje celý svět,“ napsal na Instagram muž, který je přitom coby kouč konkurentem její trenérky Eteri Tutberidzeové.

Hodně zajímavě pak pro ruská média promluvil bývalý fotbalový útočník Spartaku Moskva Maxim Kaliničenko. „Ke krasobruslení mám hodně daleko, ale to co vidím na OH, je noční můra. Děti, které se ocitly v mlýnských kamenech velkých ambicí a silných emocí, s nimiž by si nevěděli rady ani dospělí. Tohle není sport, ale hra o přežití. Taková psychická traumata by děti neměly zažívat,“ pronesl sedmačtyřicetinásobný ukrajinský reprezentant.

Podobně promluvila i bývalá vicemistryně světa Ashley Wagnerová. „Nemohu to sledovat. Všechny vypadají zničeně. Ukazuje to, že tyhle děti jsou tlačeny do pozice, která je pro ně nezdravá a zhoubná. Je mi špatně od žaludku. Je to chvíle, kdy si musíte říct – chudák dítě. Nikdy ji neměli dostat do této pozice,“ vyťukala na Twitter třicetiletá Američanka.

Její krajan Johnny Weir, který bral bronz na MS 2008, mluvil trochu jinak: „Viděli jsme zkázu mladé dívky, nedovedu si představit, co prožívá. Ale to nic nemění na tom, že neměla na olympiádě vůbec startovat. Díky Bohu, že není na stupních vítězů.“ Jeho komentátorská parťačka pro NBC Tara Lipinská, zlatá z Nagana 1998, byla shovívavější: „Nedokážu si představit, čím si musela projít. Je to tak nespravedlivé, vina je ale na dospělých kolem ní.“

A tématu Valijevová se nevyhnula ani vítězka. „Viděla jsem její vystoupení, ale ještě vstřebávám pocity ze své jízdy, ze svého zlata,“ pousmála se nová olympijská šampionka. „Měla jsem o Kami velký strach, protože od prvního skoku bylo vidět, pod jakým tlakem je, jak se to na ní vše valí (Valijevová ho nedotočila - pozn. redakce). Více vám ale nepovím, určitě spolu budeme mluvit, stejně jakou se Sašou (Trusovovou), ale osobně, společně, bez novinářů,“ dodala sympaticky.

„Je to zasloužená olympijská šampionka. Její nominaci zpochybňovali i sami Rusové, musela se vyrovnat s tlakem na jejich skupinu, když přišel ten pozitivní nález Valijevové, přesto předvedla dva naprosto čisté programy, které měly punc jak nejvyšší obtížnosti (dva skočené čtverné skoky), tak i punc elegance a ladnosti,“ pochválila ji také expertka Tauchmanová.

Zda na pozici Ščerbakovové jako nejlepší krasobruslařky současnosti ještě letos Valijevová zaútočí, se rozhodne v dalších týdnech. Jak už bylo uvedeno výše, má s ohledem na prohlášení právníků velkou šanci vyváznout bez trestu. Dle kodexu WADA o chráněných sportovcích do 16 let není na ní, aby dokázala, jak se zakázaná látka do jejího těla dostala. A takto chránění sportovci často nedostávají za provinění zákaz činnosti, ale jen varování (důtku).

A je možné, že brzy už podobné případy nebudou na OH ani velkých mezinárodních akcí k vidění. Mezinárodní bruslařská unie (ISU) bude na svém sjezdu na podzim jednat o tom, aby od sezony 2023/24 byl limit pro mezinárodní starty v seniorské kategorii 16 let, od té následující pak 17 let.

To ale neznamená, že by nehrozil trest Rusku jako takovému, který je stále v klatbě MOV a WADA. Zákaz startu ruských sportovců pod národní vlajkou měl skončit letos právě po olympiádě v Pekingu, jenže zatímco Valijevová je chráněnou sportovkyní, na členy jejího týmu – a celý ruský sport – se podobná ochrana nevztahuje.