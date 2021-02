Výhru Toronta dirigoval VanVleet rekordními 54 body a 11 trojkami, Boston přehrál Golden State

New York Basketbalista Fred VanVleet prožil v NBA životní zápas a s 54 body a jedenácti proměněnými trojkami byl strůjcem vítězství Toronta na hřišti Orlanda 123:108. V počtu bodů vytvořil nový klubový rekord, protože o dva překonal výkon DeMara DeRozena z roku 2018. Také stanovil nové ligové maximum mezi hráči, kteří nebyli do NBA draftováni. Jeho dosavadním držitelem byl už 39 let s 53 body legendární Moses Malone.

Na OH proti USA či Francii. Pokud čeští basketbalisté vybojují účast, zamíří do skupiny A „Jsem velmi poctěn a dojatý, že se o mně mluví ve spojitosti s těmito dvěma hráči. Byl to mimořádný večer,“ řekl šestadvacetiletý šampion NBA z roku 2019. „Budu se snažit teď si to užít, ale byl to prostě jen povedený zápas. Není to nic ve srovnání s bojem o titul. Je to jen dobrý pocit na pár hodin, než přijde další zápas,“ dodal VanVleet. Americký rozehrávač je vyhlášený trojkař, ale dosud se zpoza oblouku trefil nejvíce osmkrát za zápas. Tolik tříbodových košů měl tentokrát na kontě už po poločase a ve třetí čtvrtině výkon podtrhl dalšími 18 body. K rekordům se dobral šesti body v poslední části. Na 11 trojek potřeboval jen 14 pokusů, hranici 50 bodů pokořil jako třetí hráč v sezoně. Brooklyn ve šlágru dne zdolal Los Angeles Clippers 124:120 a dostal se na druhé místo Východní konference. Poražený tým přišel o vedení v Západní konferenci, dostal se před něj Utah, který vyhrál 117:105 nad Detroitem. NBA: Brooklyn - LA Clippers 124:120, Golden State - Boston 107:111, Indiana - Memphis 134:116, Orlando - Toronto 108:123, Utah - Detroit 117:105, Washington - Portland 121:132.

Výhru Brooklynu dirigovalo hvězdné trio v čele s Kyriem Irvingem, který si 39 body vylepšil sezonní maximum. Dal mimo jiné osm bodů v řadě v klíčové pasáži v poslední čtvrtině. Kevin Durant přidal 28 bodů a James Harden zaznamenal triple double za 23 bodů, 14 asistencí a 11 doskoků. Clippers přitom většinu zápasu vedli i dvouciferným rozdílem, ale dobře rozehraný zápas nedotáhli i přes 33 bodů Kawhiho Leonarda a 26 bodů Paula George. Bradley Beal opět potvrdil roli nejlepšího střelce soutěže, ale jeho 37 bodů nestačilo Washingtonu k odvrácení domácí porážky 121:132 s Portlandem. Trail Blazers táhl s 32 body Damian Lillard, Carmelo Anthony přidal 21 bodů a posunul se už na 13. místo historické tabulky střelců před Dominiquea Wilkinse. Hráčům Golden State nepomohl ani skvělý individuální výkon Stephena Curryho, který zaznamenal 38 bodů, 11 doskoků a osm asistencí. Warriors prohráli 107:111 s Bostonem. Memphis podlehl 116:134 Indianě a jeho vítězná série se zastavila na sedmi zápasech. Jediná výhra Grizzlies dělila od vyrovnání klubového maxima.