VAVRDA: Obdiv za využívání dětí? Valijevová a spol. jsou jen nástrojem dospělých pro slávu a úspěch

S ohledem na fakt, že demokratický svět ctí presumpci neviny, jde v tuto chvíli o správné rozhodnutí. Na zjišťování toho, kdo za pozitivní dopingový test patnáctileté sportovkyně může, bude teď času dost.

K zamyšlení je něco jiného.

Zkušená trenérka Eteri Tutberidzeová sklízí se svými „školačkami“ dlouhodobý mezinárodní úspěch (a obdiv / závist okolí), když se dokázala skvěle přizpůsobit krasobruslařskému trendu. Se svým týmem se řídí heslem „co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“.

Jenže v případě jejích svěřenkyň to stáří přichází záhy, často ještě před završení plnoletosti.

Dívenky pod jejím vedením zažijí sportovní vrchol ve věku, kdy by si měly život užívat a rozvíjet se nejen sportovně (často startují v devíti, deseti letech, kdy si vážně těžko mohou uvědomovat případné následky).

Ve věku, kdy jim možná ani nedochází, čeho dosáhly.

Opravdu si za to Tutberidzeová i další trenéři (nejen v krasobruslení) zaslouží obdiv, nebo to až hraničí se zneužíváním dětí? Zvláště když je do všeho ještě zapleten doping?