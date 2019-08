Vedla 6:1, 5:2, přesto prohrála. Není to konec světa, usmívala se nová naděje Bouzková

New York (Od našeho zpravodaje) Chviličku přemýšlela a pak s úsměvem zavrtěla hlavou: „Nemůžu si vzpomenout, teď mě nic nenapadá!“ Zdá se, že tenistku Marii Bouzkovou vážně nic nenaštve. Ani po porážce, která by jinou rozplakala nebo rozzuřila k nepříčetnosti, neztratila svou báječnou náladu.

V úterním utkání US Open s Australankou Ajlou Tomljanovicovou ztratila 11 z posledních 12 gamů, takže se její idylické vedení 6:1, 5:2 proměnilo ve škaredou prohru 6:1, 5:7, 1:6.

U sítě se pak při gratulaci soupeřce rozesmála. Při odchodu z kurtu číslo 14 neodmítla žádosti diváků o společný snímeček. „Fandili mi dvě a půl hodiny, tak proč bych jim nezapózovala?“

I na tiskovce z ní čišela dobrá nálada. Ta slečna je jako zjevení. Jiná by třískala raketou, sprostě by klela nebo by brečela jako želva. Marie Bouzková je však zřejmě jediná svého druhu.

Marie Bouzková

„Porážky musím brát s klidem, jinak bych se z nich asi zbláznila,“ pronesla bezelstně. „Hrála jsem super zápas s kvalitní soupeřkou. Ona už se na to mohla vyprdnout, ale ještě víc se nabudila a vítězství si zasloužila.“



Že ji vypadnutí stálo přinejmenším 42 tisíc dolarů hrubého na odměně? Že ji triumf mohl vynést do Top 50? Jděte k šípku s body a penězi, přízemní obyčejníci!

Bouzková před dvěma týdny došla do semifinále turnaje v Torontu, kde prohrála se Serenou Williamsovou.

„Není to konec světa. První přímá účast v hlavní soutěži na grandslamu pro mě znamená novou zkušenost. Můžu na ní stavět. Měly jsme na kurtu krásné podmínky, vůbec nefoukal vítr.“

Třikrát se reportéři tázali, zda ji něco dokáže rozhněvat. Ve sportu či v soukromí. Bez úspěchu: „Nemůžu si vzpomenout. Nic mě nenapadá!“



Jedenadvacetiletá Bouzková se začátkem srpna zaskvěla na turnaji v Torontu, kde z kvalifikace proklouzla až do semifinále, v němž odvážně vzdorovala samotné Sereně Williamsové.

„Načerpala jsem hodně sebevědomí, na dvorci se cítím lépe než kdykoliv dřív. Myslím, že se ani po dnešku nic nezmění. Věřím, že v Asii na povedené výsledky navážu.“

Za pár týdnů se tedy „Lucky Mary“ vypraví na turné po Kuang-čou, Wu-chanu a Pekingu. S sebou si přirozeně přibalí ranec plný optimismu.



„V Číně jsem byla naposledy před čtyřmi lety na dvou padesátkách (akcích ITF). Na obou jsem vypadla v prvním kole. Doufám, že tentokrát to bude lepší a že sezonu zakončím na vítězné vlně.“

V její branži bují stres, co chvíli třeskne výbuch vzteku, slzy kanou ze smutných očí. Bouzková je jiná. Vzácná povaha.

Nezbývá než zvolat: Šťastná to žena!