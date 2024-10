Salač doplatil v kvalifikaci Velké ceny Japonska na déšť, pojede ze šesté řady

Salač musel v úvodu kvalifikace v Motegi zajet zpět do boxů. Když se dvaadvacetiletý český jezdec na trať vrátil, nebylo už možné kvůli dešti dosáhnout solidního času

„Dnešek nám nevyšel, měli jsme smůlu. V kvalifikaci začalo pršet a motorka mě málem dvakrát vyhodila. Myslel jsem, že něco není v pořádku, protože to bylo podobné, jako když jsem na začátku roku havaroval při testech v Aragónu. Raději jsem zastavil a vyměnil zadní pneumatiku,“ uvedl Salač na webu svého týmu Elf Marc VDS. „Když jsem se vrátil, bylo už pozdě, protože trať byla mokrá. Bohužel se nám nepodařilo zajet dobrý čas. Zítra to pro nás bude dobrý závod, protože jsme rychlí. Dám do toho všechno, abych bojoval vepředu,“ prohlásil sedmnáctý jezdec průběžného pořadí Moto2.

V neděli se Salač pokusí potvrdit, že se mu v Japonsku daří. Loni byl v Motegi pátý a o rok dřív desátý.

Kvalifikaci MotoGP vyhrál poprvé nováček královské třídy Španěl Pedro Acosta v traťovém rekordu, o který připravil slavného krajana Marca Márqueze. Lídr šampionátu Španěl Jorge Martín havaroval a obsadil 11. místo.

Acosta mířil za úspěchem i v následném sprintu, ale čtyři kola před koncem z prvního místa spadl. Krátký závod vyhrál Ital Francesco Bagnaia a na druhém místě průběžného pořadí snížil ztrátu na Martína na 15 bodů. Vedoucí jezdec seriálu vybojoval po startu ze čtvrté řady čtvrtou příčku.