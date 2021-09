Hamilton slaví v Rusku 100. vítězství v F1. Verstappen se probil na druhé místo

Závod dlouho vedl vítěz sobotní kvalifikace Brit Lando Norris, který startoval z pole position poprvé v životě.

Velká cena Ruska formule 1 Podrobná reportáž ze závodu MS

V závěru se však spustil déšť a jedenadvacetiletý pilot McLarenu doplatil na to, že na rozdíl od soupeřů včas nezajel pro pneumatiky do mokra. Vyjel mimo trať a klesl pořadím, až pak se vydal do depa. Do cíle dojel jako sedmý.

„Lando odvedl úžasnou práci, byl neskutečně rychlý. McLaren odvádí skvělé služby, bylo to hořkosladké. Je prima vidět můj bývalý tým vpředu,“ ocenil Hamilton svého mladého krajana.

Sedminásobný světový šampion si jubilejním triumfem upevnil pozici nejúspěšnějšího jezdce historie. Druhý v pořadí Němec Michael Schumacher, který během své kariéry získal rovněž sedm titulů, vyhrál 91 Velkých cen.

Nejvíce výher v F1 100 - Lewis Hamilton

91 - Michael Schumacher

53 - Sebastian Vettel

51 - Alain Prost

41 - Ayrton Senna

„Trvalo to dlouho, než jsem se dopracoval ke 100 výhrám. Nebyl jsem si ani jistý, že se to povede. Jsem neuvěřitelně vděčný všem u nás v továrně,“ sypal ze sebe Hamilton, který vyrážel do závodu ze čtvrté pozice.

„Tým v závěru přišel s výborným rozhodnutím. Začalo pršet a naskytla se šance. I Max musel jet výborně, aby se dostal na druhé místo,“ zmínil svého rivala v boji o titul, před kterým má po 15 dílech MS dvoubodový náskok.

Šestatřicetiletý Brit prodloužil kralování Mercedesu v Soči, kde jeho tým ovládl všech dosavadních osm Grand Prix. Jeho stájový kolega a loňský vítěz Fin Valtteri Bottas skončil pátý po startu z 16. příčky, na kterou ho odsunula taktická výměna motoru po kvalifikaci, v níž byl sedmý.

Hamiltonovy vítězné GP v F1 8 - Maďarsko, Velká Británie

7 - Kanada

6 - USA, Čína, Španělsko

5 - Japonsko, Abú Zabí, Itálie, Bahrajn, Rusko

4 - Německo, Singapur, Belgie

3 - Monako

2 - Austrálie, Turecko, Mexiko, Brazílie, Francie, Portugalsko

1 - Malajsie, Rakousko, Ázerbájdžán, Štýrsko, Toskánsko, Eifel, Emilia Romagna

Hamilton i Verstappen se vrátili na stupně vítězů po nepovedené Velké ceně Itálie, v níž po vzájemné kolizi nedojeli. Brit měl v cíli náskok 53 sekund.

„Když jsem se ráno probudil, rozhodně jsem takovýhle výsledek nečekal. Po té penalizaci být jen o místo horší, to rozhodně není špatné. Nebyl to jednoduchý závod, protože bylo dost těžké se prodrat dopředu. Když se za někým zaseknete, snadno poškodíte pneumatiky. Naštěstí nám pak k tomu poslednímu posunu pomohl déšť,“ popisoval Verstappen, který za sebou nechal třetího Sainze o devět sekund. Čtvrtý byl vítěz předchozího závodu v Monze Australan Daniel Ricciardo.