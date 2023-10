Pád na Taxisu, vítězem hlavní favorit. Velkou pardubickou ovládl Sacamiro

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou 6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5,000.000 korun 1. Sacamiro (žokej Faltejsek, trenér Petříková, stáj Jezdecký oddíl Beňov), 2. Talent (ž. Složil ml.), 3. Star (ž. Stromský), 4. Lombargini (ž. Best), 5. Kaiserwalzer (ž. Myška), 6. Lodgian Whistle (ž. Velek). Čas: 9:28,27. Výrok: jistě 5 - 1 - 9 - 3/4 - daleko Další dostihy

I. Babilonia (ž. Kocman) - Cosmic Magic - Swan Princess

II. Fort Medoc (ž. Faltejsek) - Chittussi - Stormmy

III. High In The Sky (Vyhnálek) - Regtime - Renasi

IV. Un Reve Dautomne (ž. Myška) - Bilbo d’Assault - Beau Fixe

V. Sexy Lord (ž. Myška) - Čáryjape - Yara

VI. Quart De Garde (ž. Faltejsek) - Mr Zuru - Lianel