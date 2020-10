Velká pardubická bez diváků. Bude to jen o koních a jezdcích, říká šéf Dostihového spolku a počítá ztráty

Pardubice Druhá říjnová neděle, tradiční den, kdy se jezdí Velká pardubická. Svátek koňských dostihů však narušil nouzový stav a bude se muset uskutečnit bez diváků. „Ve hře bylo i odložení, ale chtěli jsme tradiční datum dodržet,“ říká ředitel Dostihové spolku Jaroslav Müller.

Lidovky.cz: Jak moc náročné rozhodování to bylo?

Tohle rozhodnutí samozřejmě nepadlo až teď, zvažovali jsme ho už na začátku dostihové sezony. Chtěli jsme dotáhnout celý seriál, ale vstoupila nám do toho restriktivní opatření, která jsme samozřejmě museli respektovat. Teď je to nastavení takové, že jsme skutečně limitováni číslem 130 lidí na jednom místě a bylo nám jasné, že se do toho nemůžeme vejít. Nicméně jsme chtěli dodržet kontinuitu a tradici, takže jsme udělali vše pro to, abychom to uspořádat mohli. Požádali jsme ministerstvo zemědělství, potažmo zdravotnictví, aby nám zkusili vytvořit podmínky, které by nám umožnily to uspořádat, byť bez účasti diváků. Bylo nám vyhověno, což znamená, že pokud se nestane nic mimořádného, měli bychom tu neděli zvládnout.

Lidovky.cz: Bylo ve hře i úplné zrušení, nebo odložení na jiné, netradiční, datum?

Mezi variantami byla spousta možných řešení, scénářů bylo hodně. Snažili jsme se ale najít variantu, která by nám umožnila závod uspořádat. Kdyby nám tedy nedopadlo tradiční datum, pohrávali jsme si s myšlenkou oddálení na termín 24., tedy na závěrečný dostihový den. Je potřeba si ale uvědomit, že se nejedná o žádné divadelní představení, ale o nejprestižnější sportovní událost. Je to samozřejmě otázka i formy jednotlivých koní, což je dlouhodobá práce. I proto jsme vždy upřednostňovali zachovat a dodržet tradiční termín, na který jsou jednak všichni zvyklí a na který se koně připravují.

Lidovky.cz: Byli jste v kontaktu i s jezdci? Neměl některý problém se závodu zúčastnit, vezmeme-li v potaz současnou situaci v Čechách?

Ne ne, ti kluci nejsou z cukru. Takové myšlenkové pochody oni nemají, jsou rádi za každý dostihový den a za každý dostih, který mohou přejet. Situace je poměrně složitá na celém světě, takže možností a příležitostí je méně. Nebylo ani tolik výjezdů do zahraničí, takže jsou rádi, že mohou tady u nás v Čechách závodit. Když se podíváme na přihlášky, jasně to vidíme. Na nedělní dostihový mítink mám už teď přihlášeno nějakých 120 koní, což je opravdu velice hodně.

Lidovky.cz: Omezení lidí je všeobecně známo, jaká další nařízení musíte dodržet, aby se mohla Velká pardubická uskutečnit?

Je všem asi jasné, že se ta restriktivní opatření a nařízení mění ze dne na den. My musíme dodržet všechna aktuální opatření, což znamená, že jsme v každodenním kontaktu s hygienickou stanicí, která nám ještě bude aktualizovat nařízení a dávat přesné výklady. Někdy totiž není výklad jednoznačný a my se podle toho musíme zařídit. Ať je to jak chce, jsme připraveni vše uspořádat tak, abychom dodrželi veškerá opatření. Přípravu máme každodenní a velice důslednou.

Lidovky.cz: Byl problém v dodržení nějakého omezení?

Myslím si, že ne, že jsme to všechno zvládli. Vzhledem k tomu, že se s tím potýkáme vlastně celou sezonu, která nám proběhla vlastně celá, byť v jiných termínech, vždy se nám to podařilo dodržet. Ať už to jsou roušky, shromažďování osob, a tak dále. Teď je zřejmé, že to bude absolutně bez diváků. Je to na jednu stranu veliká škoda, na druhou budeme mít o práci méně a budeme se moci věnovat naplno všem účastníkům, kterých bude rovněž naprosté minimum. Bude to pouze o jezdcích, trenérech a nejnutnějším personálu. Nebudou puštěni ani majitelé.

Lidovky.cz: A co sponzoři? Nemají někteří problém s tím, že se na závod nedostanou, jak bývalo zvykem?

Samozřejmě se s tím setkáváme, bude to velký problém, který budeme muset vyřešit. Situace a nařízení jsou ale jasná. My je zkrátka a dobře do toho areálu vpustit nemůžeme. Dostihy vždycky byly sportovní a společenskou událostí, letošní ročník holt bude ryze sportovní a společnost tam vzhledem k tomu, co se děje, nebude moci být.

Lidovky.cz: Počítali jste už jak velký ekonomický dopad bude mít závod bez diváků?

Určitě to bude mít veliký ekonomický dopad, protože nejsme schopni prodat ani jednu lóži, sedačku či lístek na stání. Je to otázka spočítání míst, která jsme schopni prodat v běžném režimu. Budou to velké sumy, to ještě všechno dopočítáme. Vzhledem k tomu, že teď máme týden do závodu, snažíme se soustředit zejména na organizaci. Vyčíslení a eventuální hledání variant, kde bychom mohli najít alespoň částečnou kompenzaci, teprve přijde.

Lidovky.cz: Přes rok se vám podařilo prodat několik stovek vstupenek. Jak s nimi naložíte? Budete vracet peníze, nebo se lidem jinak kompenzovat?

Vstupenek moc prodaných nebylo, protože jsme prodej od poloviny března nespustili. V lednu a únoru jsme prodali nějakých 500 vstupenek. Vzhledem k tomu, jak se situace vyvíjela, jsme předprodej vůbec nespustili. Prodaných vstupenek tedy není zas tolik, ale samozřejmě budeme hledat variantu jakým způsobem lidem prostředky vrátíme, či vstupenku přesuneme na jiné období. Tohle ale teprve řešit budeme, teď se musíme hlavně soustředit na to, abychom to celé vůbec uspořádali, pak se tomu věnovat budeme.

Lidovky.cz: Na sociálních sítích jste přiznali i zvažování virtuálních vstupenek. Jak to vypadá s tímhle?

Ano, uvažovali jsme nad tím. Byl to jeden z podnětů od lidí, kteří nás na sociálních sítích oslovovali a podporovali. Velice nás to potěšilo, je to dobrá zpráva. Budeme mít ještě jednání s Českou televizí a dalšími médii a pokusíme se udělat projekt, díky kterému by si lidé mohli pořídit virtuální vstupenku, nebo nás podpořit jiným způsobem. V dnešní době musíme počítat s velkými ztrátami a každá koruna, která přijde, se hodí a jsme za ni velice rádi.

Lidovky.cz: Je mi jasné, že se závody plánují dlouho do předu a není to otázka pár týdnů. Dá se ale vůbec v téhle situaci plánovat další rok?

Plánovat určitě budeme. Stejně tak, jako jsme v průběhu sezony nepřerušili plánování na letošní Velkou pardubickou, protože jsme pořád věřili a doufali, že se nám to podaří, byť to nakonec bude úplně bez diváků. Přípravy ale nikdy neskončily a bylo to dobře. Myslím si, že jsme dobře připraveni a že vše proběhne, jak jsme zvyklí. Co se týče příští sezony, uvidíme, co nám přinese zima. Přípravy ale nezastavíme a já pevně věřím, že se situace do té doby nějak vyřeší. Pokud se nevyřeší, budeme mít dostatek zkušeností z tohoto roku a nějak to zvládneme.

Lidovky.cz: A jak se vlastně na nedělní zápas těšíte vy? Máte už vyhlídnutého nějakého favorita?

Přímo favorita já nemám. Mám osobní přání, které vám ale ještě neprozradím. Těším se ale na to, je to největší událost z koňské branže. Je to svátek všech koní a koňařů. Bohužel to letos bude bez účasti diváků, nicméně je podle mě důležité, abychom tradici zachovali, je to historicky významná událost, která u nás v republice nemá obdoby. Uděláme to tak, abychom to mohli přenést milionům diváků nejen u nás, ale i v zahraničí. Aby z toho měli také skvělý zážitek a aby viděli, že tu v Čechách máme takovou výbornou sportovní akci.