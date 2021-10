Překvapivý vítěz Velké pardubické. Vyhrál Talent s žokejem Složilem, startující s kurzem 25:1

Ve 23 letech se tak Pavlu Složilovi mladšímu povedlo, oč jeho otec, nyní 51letý, dlouho marně usiloval, když skončil na Velké pardubické druhý, třetí, čtvrtý i pátý, ale na prvenství tu nikdy nedosáhl.

Syn to při svém čtvrtém startu dokázal.

Talent loni doběhl na Velké čtvrtý, ale letošní sezonu neměl právě nejvýraznější, proto vyrážel do dostihu s kurzem 25:1 a nepatřil podle bookmakerů mezi sedm největších favoritů.

Dlouho ho Složil držel uprostřed pole, než zavelel k ofenzivě. Závěr měli ze všech nejsilnější a na posledních stovkách metrů se vypořádali i s dlouho vedoucím Evženem v sedle s Jaroslavem Myškou, před startem druhým největším favoritem s kurzem 4,5:1.

„Je to nepopsatelný zážitek,“ nadšeně líčil Složil v rozhovoru pro Českou televizi. „V závěru jsem si myslel, že už Evžena nedáme, ale Talent je srdcař, zabojoval a zvládl to. Přitom ještě ani nešel na takovou tu rezervu.“

Také trenérka Hana Kabelková svého koňského svěřence chválila: „Už loni tu dopadl dobře, je to šikovný kůň a Pavel ho velmi dobře zajel. Před dostihem jsem říkala, že bych byla strašně ráda, kdyby Talent vyhrál a šel do důchodu. Ale ještě to promyslíme.“

VÍTĚZOVÉ. Ryzák Talent s žokejem Pavlem Složilem mladším a jeho synem.

Celkem dokončilo dostih devět z 18 startujících koní.

Nečekané je také jméno koně na 3. místě, sedmiletého Mr. Spexe s Janem Kratochvílem.

Za očekáváním zůstali koně trenéra Josefa Váni. Nejlépe si z nich vedl čtvrtý No Time To Lose, vítěz z roku 2017 a u bookmakerů největší favorit, s Ondřejem Velkem skončil čtvrtý. Naopak předloňský vítěz Theophilos s Josefem Bartošem a teprve šestiletý Mahe King s pětinásobným šampionem Velké Janem Faltejskem se do cíle nedostali.

Obhájce titulu, třináctiletý a ze všech nejstarší Hegnus byl pod vedením Lukáše Matuského při svém patrně posledním startu v životě pátý.

Nejlepším ze zahraničních (=slovenských) účastníků se stal na šesté příčce outsider Star, bělouš s kurzem 100:1, přestože 55letý žokej veterán Jaroslav Brečka musel celý dostih bojovat se sedlem, které mu ujelo doleva, i s velkým elánem svého koně.

Na upraveném Taxisu skončili dva koně

Stále snížená dotace (z 5 na 3 miliony korun) a kurz trati poprvé se zjednodušeným Velkým Taxisovým příkopem, i takový byl 131. ročník Velké pardubické.

Na Taxis, čtvrtou překážku kurzu, přiváděli koně favorizovaný Player a loňský vítěz Hegnus, jenže Player (s Marcelem Novákem) svůj předaleký skok neustál a upadl.

UPRAVENÝ SKOK. Jezdci překonávají zjednodušený Taxisův příkop.

V sedle se zde neudržel ani Patrick Mullins, žokej Kaiserwalzera, načež Kaiserwalzer pokračoval bez jezdce a později se stal osudným pro další dva koně, kterým zatarasil cestu před Malými zahrádkami.

Ještě před nimi upadl rovněž Lombargini (kurs 10:1) s Martinem Liškou. Ten v jeho sedle nahradil Jana Odložila, zraněného z Memoriálu Laty Brandysové.

V kotrmelcích z padajícího Theofila zakončil Anglický skok velezkušený Josef Bartoš. Do druhé poloviny dostihu pokračovalo 12 koní.

Před 19. překážkou vybočili Mahe King s Faltejskem. Na Velkém Havlově skoku měl problémy Evžen, přesto nadále vévodil prořídlému poli. Za něj se posunuli Talent a Stretton, v popředí se držel rovněž Hegnus.

Podevatenácté startující místní matador Jaroslav Myška se ocitl na dosah vysněného prvního triumfu ve Velké, v koncovce však Evžen nedokázal vedení uhájit.

„Už cítil, že překročil své hranice,“ popisoval Myška. Pro sedmiletého hnědáka, jenž v minulosti vyhrál v Pardubicích Cenu Vltavy i Labe, šlo o první start na tak dlouhé distanci (6900 metrů).

Oslavovali naopak Talent se Složilem – i s jeho devítiměsíčním synem, kterého na dekorování vítězů vzal.