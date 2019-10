Velké šachové překvapení. Na úkor Ding Lirena ovládl Světový pohár Ázerbájdžánec Radžabov

chanty-mansijsk Nejdelší a nejdůležitější šachový turnaj letošního roku Světový pohár 2019 překvapivě vyhrál ázerbájdžánský velmistr Tejmur Radžabov, když ve finálovém rozstřelu porazil v bleskových partiích hlavního favorita, světovou trojku Dinga Lirena.

Ze 128 šachistů bojujících v letošním Světovém poháru měly vysoké zastoupení asijské velmoci Čína a Indie, očekávaně USA a tradičně Rusko a Ázerbajdžán s Arménií.

Vyřazovacím způsobem se bojovalo nejen o velmi slušné finanční ceny (vítěz bral přes sto tisíc dolarů a i kdo vypadl v prvním kole, neodjel s prázdnou, ale s velmi útěšnými šesti tisíci dolary), ale především o dvě místa v turnaji kandidátů mistrovství světa.



Český reprezentant David Navara vypadl hned v prvním kole, když překvapivě nestačil na ratingově mnohem slabšího, mladého ruského velmistra Daniila Yuffu.

A i další tři v Praze žijící účastníci Světového poháru – Sergej Movsesjan (Arménie), Max Rodshtein (Izrael) a Pentala Harikrišna (Indie) – se nezdrželi v ruském Chanty-Mansisjku, kde se Světový pohár hrál, o moc déle.

Z hojně zastoupených zemí překvapivě velmi rychle vypadli i Američané a stejně i všichni Indové se brzy poroučeli domů. A vždy silné Rusko a Arménie vydržely jen do čtvrtfinále.

První semifinálovou dvojici utvořili Tejmur Radžabov s Maximem Vachierem-Lagravem a ázerbájdžánský velmistr rozhodnul již v klasických partiích velmi hezkou partií s figurovým útokem na předčasně rochovaného černého krále.

Druhým semifinálovém párem pak byli dva čínští velmistři. To samozřejmě vzbuzovalo otázky, zda nepůjde o předem domluvené vítězství Yu Yangyiho.

Finalisté Světového poháru totiž postupují do Světového poháru, kam se Ding Liren prakticky již kvalifikoval na základě svého ratingu. Takže pokud by vyhrál mladší Yu, měla by Čína v turnaji kandidárů dva své reprezentanty.

Podezření ještě zesílilo po rychlých remízách ve vážných partiích. Jenže tie-break dokázal, že o žádnou čínskou dohodu nešlo, nebo na ni Ding Liren zapomněl.

Ve druhé rapidové partii zkušenější Ding Liren krásně vyhrál v nesmírně ostré a bojovné partii, které bude jistě patřit mezi jeho životní.

Poražený finalista Ding Liren.

Finále začalo podle papírových předpokladů. V první partii Radžabov nezískal bílými ani stín výhody a ve druhé černými si ani neškrtl.



Ding Liren v zahájení Anglickou hru převedl do Maróczy sicilské, rochnul si na dlouho a velmi přesvědčivě demonstroval, jak má bílý takové pozice hrát.

Eliminace možnosti černého na dámském křídle i úderu v centru, rychlý nástup na královském křídle f4, g4, h4 a pěšci valí do Baku.

Jenže ve třetí partii Ding Liren zopakoval Marshalův útok z první partie, ale tvrdě narazil.

Tejmur Radžabov byl brutálně připraven – na základě domácí přípravy „odblical“ skoro čtyřicet tahů až do vyhrané koncovky. Čtvrtá partie v klasickém tempu skončila rychlou remízou a šlo se do tie-breaku.

Všichni včetně mistra světa Magnuse Carlsena, který pro Chess24 komentoval průběh rozstřelu ve zrychleném šachu, očekávali bezpečné vítězství čínského velmistra.

Zvláště když prakticky v každé rapidové a posléze bleskové partii získával velkou časovou výhodu. Jenže Tejmur Radžabov se pokaždé dokázal ubránit a to i s pouhými několika sekundami na hodinách.

Rozhodnutí padlo v páté rozstřelové partii. Ding Liren přešel s časovým náskokem do koncovky, kde stále trochu lépe – měl převahu střelce proti jezdci – jenže přehlédl jezdcové vidličky a prohrál.

V tu chvíli se mu sesypal svět. Celou přestávku před šestou partií, kde by musel vyhrát černými, zůstal sedět u stolu, hlavu na stole a snad meditoval, co má zkusit hrát.



Zlomit to však již nedokázal, prohrál i šestou partii a vítězem letošního Světového poháru se překvapivě stal Tejmur Radžabov.

Nejhorší na světě je prohrát šachovou partii, napsal Václav Klaus Jr. na svém blogu na webu Pražské šachovové společnosti. Jistě jde o nadsázku, ale jak ví každý šachista, ne moc velkou.

Komu se nikdy nestalo, že nemohl po prohrané partie večer usnout, protože mozek mu pořád přehrával tu kritickou pozici, není šachistou.

Včera to brutálně zažil i Ding Liren, který z minulých let drží neuvěřitelnou rekordní sérii sto neprohraných klasických partií v řadě.

Útěchou mu může být, že přes porážku ve finále postupuje do turnaje kandidátů mistrovství světa, který se bude hrát příští rok na jaře a který bude pro jeho kariéru ještě mnohem důležitější než letošní Světový pohár.

Partiové ukázky

1, Česká konečná (Navara – Yuffa)

Z českých reprezentantů se do Světového poháru kvalifikoval pouze David Navara, který ale v posledních měsících není v optimální formě a byl vyřazen hned v prvním kole a to s ratingově mnohem slabším (o 150 elo bodů) ruským velmistrem Daniilem Yuffou.

26.Sxd4? Den po partii Navara vysvětloval: „Spočítal jsem, že mohu pokračovat 26.De2 Dd5 27.Sxd4, ale popletl jsem pak pořadí tahů. Potom už to bylo těžké. Ještě jsem dostal šanci, ale nevyužil jsem ji.“



26...Sxg2+! 27.Kxg2 Dd5+ 28.Vf3 Dxb5 Právě tohoto střelce potřeboval Navara nejprve pokrýt tahem 26.De2. Teď bílý bez g pěšce a bez bělopolného střelce nebude mít jak vyhnat mocného černého jezdce z pole f5. A naopak zbylý střelec bílého je mrzák (v pohybu mu brání všech šest vlastních pěšců) a bílý král přišel o svůj kryt. Partie je prakticky rozhodnuta.

29.Dd3 Dc6 30.b5 Db7 31.Sf2 Vfd8 32.a6 De7?! 33.De2 Dd7?! Černý však tápe. V tomto i v minulém tahu měl dámu postavit na c7 a tlačit na slabého pěšce c3 a nenechat ho postoupit na c4. Navara dostává šanci, o které mluvil, ale bohužel ji nevyužil a partii nezachránil.

34.c4 Vac8 35.Vaa3? Nutné bylo postavit jednu z věží na c sloupec. Po 35.Vc3 nebo 35.Vc1 by český reprezentant měl dobré šance partii zachránit. Dále sice ani jeden z hráčů nepokračoval bezchybně, nicméně ruský velmistr ji dovedl k vítěznému konci. V 61. tahu, tah před matem, se Navara vzdal. 0-1

2, Další Pražák padá (Ding – Movsesjan)

Další v Praze žijící velmistr, Sergej Movsesjan, postoupil do druhého kola, kde na něj čekal jeden z hlavních favoritů turnaje Ding Liren. Movsesjan však byl pouhý krok od senzace...

37.Df6? I kdyby zde čínský velmistr neudělal tuto hrubou chybu a zahrál jediné 37.Ve1 (bránící vpádu černé dámy do bílého týlu 37...De2), stál by Movsesjan výrazně lépe. Černý má pěšce víc a jeho jezdci v zablokované pozici rozhodně nejsou horší než bílí střelci.



37...Ja5? Mělo přijít 37...De2 38.Df4 (kryje černopolného střelce) Vh2 39.Vc1 (kryje bělopolného střelce) a nyní teprve 39...Ja5 a s hrozbou 40...Jb3 (brát jezdce nejde pro mat 41.Sxb3?? Dxb2#).

38.Sxg6 fxg6 39.Vxg6+ Jxg6 40.Dxg6+ Kh8 41.Df6+ s remízou věčným šachem. Pokud by jezdec neodskočil na a5, tato kombinace by nevycházela, protože král by utekl na d7 a na e7 by mohl představit jezdce: 37...De2 38.Sxg6 fxg6 39.Vxg6+ Jxg6 40.Dxg6+ Kf8 41.Dxh7 Dxe3 42.Dh8+ Ke7 43.Dg7+ Ke8 44.Dg8+ Kd7 45.Df7+ Je7. ½-½

3, Klika jako z Paříže (Vachier-Lagrave – Aronjan)

Dalším arménským velmistrem, který na letošním Světovém poháru zahodil vyhranou partii byl Levon Aronjan. Svého francouzského soupeře ukázkově přehrál černými, jenže pak...

27...Vxf5 Aronjan bez váhání obětovává kvalitu, aby pronikl do bílého tábora a pobral tam materiál nazpět s hodně bohatými úroky.



28.exf5 Ve3 29.Vae1 De7? Pouští většinu výhody, měl hned brát pěšce 29...Vxh3.

30.Vxe3?? Bílý ale chybu opětovává.

30...Dxe3+ 31.Kh3 De2? Vyhrávalo 31...Je4 s ideou Dg3+ a Dxh3+.

32.Kg1 Jxd3 33.bxa6 bxa6 34.Db3 De3+ 35.Kh2 Dd2+ 36.Kg1 De3+ 37.Kh2 h5? 38.Dd1 h4? Černý ztratil dvě tempa, jako důsledek toho ztrácí nejen útočný moment ale i materiál a vyhranou partii ještě prohraje...

39.Vf3 Jb2 40.Vxe3 Jxd1 41.Vd3 Jb2 42.Vxd4 c5 43.Vd5 Jxa4 44.Kg2 Kf8 45.Kf3 Ke7 46.Kg4 Jb6 47.Vxc5 Kd6 48.Va5 Jxc4 49.Jxa6+ Ke7 50.Kxh4 Jd6 51.Vxd6 Kxd6 52.Kg5 Ke7 53.f6+ a černý se vzdal. 1-0

4, Ruské zatmění (Yu - Vitjugov)

Vrcholem zatmění byl čtvrtfinálový duel mezi ruským velmistrem Nikitou Vitjugovem a čínským mladíčkem Yu Yangyiem. Zápas dospěl až do blicek a co se dělo v té poslední ukazuje především, v jak obrovském nervovém vypětí oba hráči byli.

9.Se4?? Po rošádě by stál bílý lépe a díky náskoku ve vývinu by mohl doufat v rychle rozvíjený útok. Takhle ale stojí okamžitě na prohru, černý mu sebere dva pěšce, zabrání možnosti rochovat a rozbije pěšcový kryt před králem - počítač hlásí -3,2, tedy rozhodující výhoda černého.



9...Jxg2+ 10.Kf2 Jxf4 11.d3 Jg6 12.cxd4 cxd4 13.Sg5 Se7 14.Sxe7 Dxe7 15.Jcxd4 Jcxe5 16.Jxe5 Jxe5 17.Dh5 Jd7? Černý mohl tahem Dc5 nyní získat figuru – nejenže by mu visel jezdec, za kterým má ve vazbě krále, ale navíc by mu bílý ohrozil odšachem s dobráním nekryté dámy.

18.Vg1 Jf6? Další chyba. Bílý je ve vyhrané pozici, ale panikaří. Mohl hrát Df6+ s napadnutím jezdce a po Jf3 sebrat se šachem pěšcem na b2. I další tahy jako 18...g6 udržovaly černému rozhodující výhodu. Po v partii zahraném tahu, se ale pozice začíná vyrovnávat.

19.De5 Jxe4 20.dxe4 Bílý má sice stále o dva pěšce méně, ale všechny figury má mnohem aktivnější.

20...f6 21.Dh5+ Df7 22.Dc5 De7? Vyrovnanou pozici drželo Df8, aby po výměně dam nemohl bílý sebrat na g7.

23.Dxe7 Kxe7 24.Vxg7+ Kf8 A na výhru stojí bílý!

25.Vag1 e5 26.Jb5 a6 27.Jc7 Vb8 28.Jd5 Bílý má sice stále pěšce méně, ale jeho figury natolik dominují pozici a černé jsou naopak natolik paralyzované, že je rozhodnuto.

28...f5 29.Jf6! Bílý kašle na nějakého pěšce, jde černého zadusit.

29...fxe4 30.Vc7 Sf5 31.Vgg7 Sg6 32.Vgd7 b5 33.h4 h5 34.Vg7 Vc8 35.Vg8 Taktika radosti ve vyhrané pozici, kde si bílý už může dovolit úplně všechno.

35...Vxg8 36.Vxc8+ Kf7 37.Jxg8 Ke6 38.Ke3 Kd7 39.Va8 Sf5 40.Vxa6 a černý se vzdal a vypadal, že svět pro něj právě skončil. 1-0

5, Finální vidlička (Ding – Radžabov)

Ve finále měl outsider mnohem pevnější nervy a to rozhodlo. Podívejte se na závěr na klíčové přehlédnutí, které asi stálo čínskou jedničku Dinga Lirena vítězství ve Světovém poháru.

52.Kb5?? Prakticky každý jiný tah držel rovnou pozici, která se kvůli dlouhonohému střelci bude hrát lépe bílému, ale tento tah prohrává.



52...Jf5 Bílý zjevně při předchozím tahu přehlédl, že zde nebude moci uhnout napadeným pěšcem (53.g4?), protože mu hrozí vidlička na d6. Jak ví každý kavárenský hráč, na posledních vteřinách bývají jezdci pro takové zákeřné vidličky nejnebezpečnější figurou.

53.Kxa5 Jxg3 54.Sb5 g5 55.Kb4 Ke5 56.Kc3 Kf4 57.Kd2 Jd4 58.Ke1 Kg3 59.Sc6 h4 60.e3 Jf2 61.Kf1 Jxh3 62.e4 Jf4 63.e5 h3 64.Sc6 h2 65.Sb7 g4 66.Sc6 Kh3 67.Sb7 g3 68.Sc8+ Kh4 69.Sb7 Kg5 70.Se4 Kg4 71.e6 Jxe6 72.Kg2 Jf4+ 73.Kh1 Jh3 74.Sf3+ Kf4 75.Kg2 Jf2 76.Kf1 Kxf3 a dva tahy před matem (77.Ke1 Ke3 78.Kf1 h1D#) se bílý vzdal. 0-1