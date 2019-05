Kvitová na pařížském grandslamu nenastoupí, do hry ji nepustí zraněné předloktí

Paříž Česká tenistka Petra Kvitová se kvůli zranění levého předloktí nepředstaví na Roland Garros. Turnajová šestka, která patřila k favoritkám na titul, dnes měla do pařížského grandslamu vstoupit zápasem proti Rumunce Soraně Cirsteaové. Při nedělním tréninku se ale zranila a v pavouku ji musela nahradit Slovinka Kaja Juvanová, která původně nepostoupila z kvalifikace.

Kvitová je nejlepší hráčkou aktuální sezony. Vyhrála dva turnaje včetně antukového ve Stuttgartu a postoupila do finále Australian Open. Před cestou do Paříže vzdala osmifinále v Římě kvůli lehkému svalovému zranění lýtka, ale pak už v Paříži trénovala.

O Roland Garros ji nakonec připravil jiný zdravotní problém. Delší dobu cítila napětí v levém předloktí a při nedělním tréninku v Paříži se to zhoršilo. „Včera jsem trénovala asi jenom pět minut a zahrála jsem takový normální forhend, ani extra rychlý ani pomalý, a prostě mi tam něco ruplo. Já jsem to samozřejmě cítila, za ty roky to tělo znám, takže jsem věděla, že něco není v pořádku. Vyhrkly mi slzy do očí a ten trénink jsem ihned skončila,“ popisovala Kvitová na dnešní tiskové konferenci.

Nejdříve zvažovala, že by si vzala léky na bolest a pokusila se hrát, ale magnetická rezonance odhalila natržený sval. Lékařka na magnetické rezonanci i chirurg Radek Kebrle, který jí operoval pořezané prsty, jí start nedoporučili. V noci se s nuceným odstoupením Kvitová srovnávala. „Je to nějaký čas, kdy vím, že hrát nebudu, nebo že hrát by byla velká blbost. Samozřejmě bych si mohla vzít prášky a jít hrát, ale já myslím, že bych stejně třeba nebyla schopná a ještě by se to zhoršilo. Takže to nemá cenu,“ řekla.

Levou paži může léčit jen klidem, mělo by to trvat dva až tři týdny. Kvitová věří, že stihne oblíbený Wimbledon, který začíná 1. července. „Nějaký čas tam je. Teď čtrnáct dní trvá Paříž, pak jsou ještě tři týdny do Wimbledonu, takže myslím, že se to dá zvládnout. Teď jde o to, v jakém rozpoložení psychickém a fyzickém bych tam odjela,“ přemítala dvojnásobná wimbledonská šampionka.

Je možné, že před Wimbledonem nebude hrát žádný jiný turnaj na trávě. „Teď netuším. Nikdo to vlastně pořádně neviděl, zatím to všichni dedukovali jen podle magnetické rezonance. Takže uvidíme,“ doplnila.

Před dvěma lety právě na pařížské antuce Kvitová prožívala emotivní návrat po přepadení ve svém bytě, při kterém jí lupič pořezal prsty na levé ruce. Nyní v tomtéž areálu prožívá znovu zvláštní zkušenost, poprvé odstupuje z grandslamu, ačkoliv už byla na místě.

„French Open jsem jednou vynechávala, ale nebylo to tak hrozné, protože jsem sem ani nejela kvůli tomu kotníku. Včera jsem byla na programu, chtěla jsem si jenom tak zahrát a najednou šup a už to bylo. Ale je to zkušenost,“ řekla Kvitová, která v Paříži kvůli zranění kotníku nehrála v roce 2009.

Nyní se vydá do Prahy a bude řešit způsob léčby. Chystá se k fyzioterapeutovi Pavlu Kolářovi.