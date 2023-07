Ruské tenistce Zvonarevové zakázali vstup do Polska, je tam nežádoucí

„Pohraniční stráž zabránila ruské tenistce ve vstupu do Polska. Věra Zvonarevová se s pomocí víza vydaného Francií pokusila dostat do naší země po příletu z Bělehradu,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení. „Po příletu tenistka zůstala v tranzitní zóně Chopinova letiště a po poledni odletěla do Podgorice.“

Zvonarevová figuruje podle ministerstva na seznamu osob považovaných za nežádoucí na polském území. Polsko patří k hlavním spojencům Ukrajiny od loňského začátku ruské invaze a brání ve vstupu do země lidem, kteří ji podporují.

Ženská tenisová asociace WTA uvedla, že o situaci Zvonarevové ví. „Hlavní prioritou WTA je bezpečí a pohoda všech hráček. Věra opustila Polsko a my budeme tuhle událost dále posuzovat s turnajem,“ konstatovala na Twitteru.

