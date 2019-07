Veselý v souboji o osmifinále neuspěl. Pairovi podlehl ve čtyřech setech

LONDÝN Poslední český tenista v mužské dvouhře ve Wimbledonu Jiří Veselý skončil ve třetím kole. V boji o osmifinále nestačil na 28. nasazeného Benoita Paireho z Francie, s kterým prohrál 7:5, 6:7, 3:6 a 6:7.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 38 milionů liber): Muži: Dvouhra - 3. kolo: Paire (28-Fr.) - Veselý (ČR) 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (7:2), Raonic (15-Kan.) - Opelka (USA) 7:6 (7:1), 6:2, 6:1.

Své zápasy už rozehrály i obě české tenistky. Třetí nasazená Karolína Plíšková vyhrála nad Sie Šu-wej z Tchaj-wanu první set 6:3. Karolína Muchová hraje s turnajovou dvacítkou Anett Kontaveitovou z Estonska.

Veselý, který prošel do hlavní soutěže z kvalifikace, v prvním a druhém kole vždy prohrál první set a pak zápas otočil. Tentokrát byl průběh opačný. V prvním setu v úvodní hře odvrátil tři brejkboly a pak pálil esa. Jedním tvrdým míčem trefil lajnovou rozhodčí do ramena a omlouval se. Set uzavřel brejkem ve dvanácté hře.

Paire se ale na podání výrazně zlepšil a ve zbylých třech setech už českému hráči povolil jen jeden brejkbol. Druhou sadu ztratil Veselý v tie-breaku poměrem 5:7 a třetí poté, co přišel o podání čistou hrou v osmém gamu. I čtvrtý set dospěl do tie-breaku, který Paire rozjel parádním prohozem a zápas ukončil lehkou smečí.

Postupem do třetího kola Veselý potvrdil, že Wimbledon je jeho nejlepším grandslamem. Nezopakoval ale osmifinále z loňského roku a v žebříčku ho čeká další propad. Klesne někam ke 140. místu a také na US Open bude muset do kvalifikace.