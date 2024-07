Dvojskif Lukšová, Šantrůčková postoupil na OH do úterního semifinále

Svěřenkyně trenéra Josefa Lukše se představily v závěrečné třetí rozjížďce a postup do semifinále kontrolovaly od startu, kdy se zařadily za favorizované Rumunky, které jsou i několikanásobnými mistryněmi světa a Evropy.

Lukšová se Šantrůčkovou si již po 500 metrech vypracovaly náskok čtyř sekund na čtvrté Norky Theu Helsethovou a Inger Seimovou Kavlieovou, letošní kontinentální šampionky nakonec jako jediné do semifinále nepostoupily přímo.

„Jsme hrozně rády, že to vyšlo. Opravka o 13. místo by byl velký stres,“ řekla Lukšová České televizi. „Musím zároveň říct, že mě překvapilo, že vypadly Norky. Myslela jsem si, že se o třetí místo budeme rvát spíše my. Hrozně se mi ulevilo, že nemusíme (bojovat o postup do semifinále) přes opravku,“ přiznala dvaatřicetiletá veslařka startující na čtvrté olympiádě.

Poprvé však Lukšová jede společně se Šantrůčkovou, která poukázala na dlouhou závodní pauzu. Český dvojiskif totiž naposledy startoval na květnové dodatečné olympijské kvalifikaci v Lucernu. „Taktika byla samozřejmě zkusit to. Moc jsme nevěděli, co od toho čekat,“ řekla Šantrůčková.

Další dvě české posádky se v areálu Vaires-sur-Marne nedaleko Paříže představí v neděli. Premiérové starty čekají Miroslava Vraštila s Jiřím Šimánkem na dvojskifu lehkých vah a Pavlínu Flamíkovou s Radkou Novotníkovou na dvojce bez kormidelnice.