Vettel se ve Ferrari trápí. Měl by skončit, nebo si pro další sezonu najít nový tým, říká Ecclestone

Sao Paolo Sebastian Vettel by měl ukončit kariéru nebo před novou sezonou přestoupit do jiného týmu. Německému pilotovi Ferrari to doporučil bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone, podle něhož se čtyřnásobný mistr světa v poslední době v šampionátu spíše trápí.

„Myslím, že v současné konstelaci ve Ferrari s novým týmovým kolegou Charlesem Leclercem, jehož manažerem je navíc syn šéfa FIA, Sebastianovy výkony v poslední době utrpěly,“ prohlásil Ecclestone v rozhovoru pro televizní stanici Sport1. „Navíc bych řekl, že v (šéfovi týmu) Mattiu Binottovi nemá takovou oporu, jakou by teď potřeboval,“ dodal. Dvaatřicetiletý Vettel, jenž slavil čtyři tituly v letech 2010 až 2013 s Red Bullem, by se měl podle Ecclestonea rozhodnout k razantnímu kroku. „Sebastian by měl skončit, nebo si pro rok 2021 hledat jinou alternativu. McLaren, který bude mít zase motory Mercedes, by mohl takovou alternativou být,“ prohlásil. Charles Leclerc a Sebastian Vettel diskutují po Velké ceně Japonska. Devětaosmdesátiletý Brit připustil, že má pro německého šampiona slabost. „Formule 1 potřebuje Sebastiana, který vyhrává. Vloni byl v útlumu. Ale jak ho znám, nevím, proč by vedle Lewise (Hamiltona) nemohl i Sebastian útočit na rekordních sedm titulů Michaela Schumachera,“ dodal.

Ecclestone vedl šampionát F1 více než 40 let do roku 2017 a vytvořil z něj miliardový byznys. Aktuální sezonu, která kvůli pandemii koronaviru ještě ani nezačala, by už odepsal a soustředil se na příští.