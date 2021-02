VIDEO: Akrobacie se smrtí? Muzaton ve 120kilometrové rychlosti neuvěřitelně ustál očekávaný drsný pád

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Muži - sjezd:

1. Kriechmayr (Rak.) 1:37,79, 2. Sander (Něm.) -0,01, 3. Feuz -0,18, 4. Odermatt (oba Švýc.) a Paris oba -0,65, 6. Innerhofer (oba It.) -0,90, 7. Allegre (Fr.) -0,97, 8. Jansrud (Nor.) -1,02, 9. Janka (Švýc.) -1,08, 10. Röa (Nor.) a Bennett (USA) -1,10.