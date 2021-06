VIDEO: Americký koulař Crouser vylepšil 31 let starý světový rekord na 23,37 metrů

Eugene (USA) Americký koulař Ryan Crouser vytvořil na domácím šampionátu v Eugene výkonem 23,37 metru nový světový rekord. Dosavadní maximum krajana Randyho Barnese, které platilo od roku 1990, překonal osmadvacetiletý úřadující olympijský šampion o 25 cm.

Stříbrný medailista z mistrovství světa, jenž od ledna drží výkonem 22,82 i halový světový rekord, naznačil skvělou formu už v kvalifikaci. Postoupil druhým nejdelším pokusem kariéry 22,92 a ve čtvrté sérii finále pak výrazně vylepšil své maximum z květnového mítinku v Tucsonu, kde jako třetí koulař historie pokořil hranici 23 metrů (23,01).



„Chtěl jsem ten světový rekord už hrozně dlouho. Je to, jako kdyby ze mě spadlo závaží. Věděl jsem, že schopnosti a síla tam jsou, jen jsem to musel přenést do koule. O téhle chvíli jsem snil od té doby, co jsem začínal. Je úžasné, že se to konečně splnilo,“ uvedl Crouser, jenž se narodil dva roky po Barnesově rekordním vrhu.

Finálovou soutěž by Crouser vyhrál s každým ze svých pěti platných pokusů. Nejkratší z nich měl ve druhé sérii hodnotu 22,55. Dál zapsal 22,61, 22,62 a 22,73. Pátý pokus po překonání světového rekordu mířil těsně pod 23 metrů, kvůli přešlapu se ale neměřilo. Druhý skončil Joe Kovacs, který jako jediný z Crouserových soupeřů překonal hranici 22 metrů (22,34).