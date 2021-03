VIDEO: Bez naprostého zájmu. Tenisový rebel Tomic odchodil zápas, za stejný prohřešek už dříve dostal pykal

Bielle Dlouhodobou nálepku kontroverzního tenisty má na sobě Bernard Tomic. Osmadvacetiletý Australan je vyhlášený na kurtech i mimo ně svými častými výstřelky, posledním incidentem Tomice budiž odchozené první kolo deblové soutěže v italském Bielle.

Vyřazení z daviscupového týmu Austrálie, napadení policisty či památná věta „Jsem v pasti. Tenis hraju pro peníze. Musím ho hrát.“ To jsou namátkou výstřelky tenisového rebela Bernarda Tomice.

Někdejší naděje světového tenistu, která dokráčela v roce 2011 do čtvrtfinále Wimbledonu, na sebe strhla pozornost na halovém challengeru v italské Bielle, kde po vypadnutí v prvním kole dvouher nastoupila i do deblů.



Do něho vstoupil Tomic s Akirou Santillanem z pozice náhradníků do první kola proti rakousko-indické dvojici Tristan-Samuel Weissborn-Purav Raja. Divácky nezáživný duel Tomic doslova a do písmene odchodil a jenom zásluhou nepovedeného výkonu soupeřů duel dokráčel až do tiebreaku, po kterém australská dvojice prohrála 2:6, 7:5 a 3:10.

Bernie (and his partner) playing doubles is a sight to behold



@ATPChallenger pic.twitter.com/cnk25A65q1 — Oleg S. (@AnnaK_4ever) March 17, 2021

Pro Bernarda Tomice to není první podobně odevzdaný výkon, bývalý sedmnáctý hráč světového žebříčku ATP vypustil například v roce 2019 své vystoupení na Wimbledonu, když Jo-Wilfriedu Tsongovi podlehl ve své úvodní partii v All England Clubu 2:6, 1:6, 4:6. Celé utkání trvalo pouhých 58 minut a Tomic přišel o odměnu za první kolo 45 000 liber (1,3 milionu korun).



Důvodem tohoto rozhodnutí totiž byl fakt, že Tomic podobně lajdácky odehrál první kolo Wimbledonu v roce 2017, za což následně dostal pokutu 15 000 liber z důvodu, že předstíral zranění a následné vyjádření, že ho nejprestižnější grandslamový turnaj historie nudí.