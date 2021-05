VIDEO: Bezpečák napadl starostlivého otce zraněného boxera. Do šarvátky se zapojil i obr Fury

Byla to hodně divoká noc. Na AT&T Stadium v texaském Arlingtonu bylo přes 70 tisíc lidí, kteří se přišli podívat na špičkový box. Fanoušci dostali to, po čem toužili, něco navíc ale bohužel otec poraženého z hlavního duelu večera, Tom Saunders.

Celou neděli a vlastně i pondělí jedou boxerské a také zámořské (a britské) zpravodajské weby informace týkající se souboje o tři tituly mistra světa v super střední váze mezi Mexičanem Canelem Alvarezem a Britem Billym Joem Saundersem.

Nelze se divit. Tahák první poloviny letošního roku ze světa šestnácti provazů přitáhl zaslouženou pozornost už dávno před startem. Promotérům se povedlo zajistit konání na obřím fotbalovém AT&T Stadium a také trefit dobu pro prodej vstupenek. Přesně 73 126 vstupenek.

Přitom na hlavní tahák, po kterém všichni pachtili – mezi mexickou hvězdou Alvarezem a britským bouřlivákem Saundersem původně nemuselo ani napodruhé (loni zrušila zápas pandemie koronaviru) dojít. Ostrovní neporažený „tanečník“ totiž v pondělí skrze svého otce Toma informoval, že boxovat nebude, pokud nebude mít ring předem domluvené rozměry, tedy 22 palců (po příjezdu měl jen 16).



Následně se po vzoru svého kamaráda, Tysona Furyho, snažil všemožně dostal favoritovi do hlavy. Částečně se mu to možná povedlo, v samotném souboji neboxoval špatně, soupeře donutil k tomu, aby po něm opravdu šel. Aby omezil techničtější údery a vsadil na razanci.

Na galavečeru se představil také český boxer Jan Maršálek:

V osmém kole mu pak jeden z úderů vyšel, sklánějícího se Saunderse trefil tvrdým zvedákem na oko a způsobil mu čtyřnásobnou zlomeninu orbitální kosti, která chrání oční důlek. „Věděl jsem, co se stalo a taky jsem věděl, že do dalšího kola už nepůjde,“ hlásil po duelu spokojený vítěz. Měl pravdu, na deváté dějství už nedošlo, kouč Brita Mark Tibbs duel odmával.



V aréně se pochopitelně strhl mumraj, především pak na ploše blízko ringu. Bohužel došlo i na jednu hodně negativní a nepochopitelnou scénu.



Z lóže určené pro blízké boxerům se chtěl vydat za svým synem Tom Saunders. Celkem pochopitelně měl o svého potomka starost. Jenže v cestě do ringu mu hodně rázně zabránil člen ochranky. Ano, konal svoji práci, jak ale ukazuje video, šedesátiletého muže nejdříve zastavil, když se ten snažil přes něj dostat, začal ho strkat zpět, aby ho následně povalil na zem.

A začala mela, která donutila menší hrazení přeskočit další členy Saundersova týma a která zvedla ze sedadla i Tysona Furyho. Šampion těžké váhy WBC se snažil situaci uklidnil, několikrát po členech ochranky sáhl, aby si je přitáhl, to se mu ale nepovedlo. Naštěstí pro všechny zúčastněné, se na rozdíl od dalších lidí rozhodl zábrany nepřekročit a se „slovním doprovodem“ vše sledoval zpovzdálí.

Jako by si přece jen na poslední chvíli uvědomil, že by případným konfliktem mohl ohrozit zdraví své i ostatních. A také dohodu na svůj zápas s rivalem Anthonym Joshuou, který by měl být (snad) konečně oznámen tento týden a který by se měl uskutečnit nakonec 14. srpna u šejků v Saudské Arábii.

Pořadatelem sobotního gala, stejně jako zástupcem Joshuy, je totiž stáj Matchroom Boxing, právě její bodyguard se snažil nesmyslně zpacifikovat Saundersova otce.

Zda bude mít situace nějakou dohru, není známo, pořadatelé se zatím k incidentu nevyjádřili.