VIDEO: Šílenství v oktagonu. Nurmagomedov se vrhl na diváky, McGregora mlátil muž z publika

LOS ANGELES Conor McGregor je na kolenou, Chabib Nurmagomedov dál zůstává neporažený. Ostře sledovaný duel lehké váhy MMA na galavečeru UFC 229 v Los Angeles se však do historie zapsal tím, co se dělo po něm. Ruský bojovník si totiž po zápase šel pěstmi vyřídit účty s týmovým parťákem soupeře Dillonem Danisem, který jej provokoval. Naopak poraženého Ira v oktagonu napadl člen Nurmagomedova týmu.

Tolik očekávaný souboj dvou hlavních hvězd MMA skončil překvapivě už ve čtvrtém kole, v němž byl McGregor soupeřem uškrcen a Nurmagomedov vyhrál i svůj 27. zápas mezi profesionály.

Jenže to, co se dělo po zápase, bude mít nepříjemnou dohru jak pro vítězného Nurmagomedova, tak pro pořadatele.

Vyhrocený souboj skončil tím, že tři členové z Rusova týmu byli za napadení McGregora zatčení policií.

„To bylo odporné, je to neuvěřitelné zklamání,“ citival server news.com.au komentátora Joe Rogana.



„Totální chaos, všechno ztraceno,“ okomentoval konec duelu komentátor UFC Jon Anik.



Ostudou pro pořadatele byl i fakt, že byl vítěz vyhlášen dodatečně, aniž by byl v oktagonu. Nurmagomedov obhájil mistrovský pás UFC, McGregor prohrál čtvrtý z 21 profesionálních zápasů.

„Chabib super zápas, stašnej tlak a jasná výhra. To, co se dělo po zápase, by se stávat nemělo a nesmí. Bohužel to je jen dohra toho, jak se Conor chová před zápasem. A co vypouští z huby za ho..,“ uvedl na facebooku přední český bojovník MMA Josef Gorila Král.