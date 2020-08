VIDEO: Centimetry od tragédie. Málem mě to zabilo, řekl o děsivé nehodě Rossi

Spielberg Byl to děsivý, hororový okamžik, po kterém Valentino Rossi, hvězda silničních motocyklů, bez přehánění přiznal: „Málem mě to zabilo, ale motocyklový svatý dnes naštěstí odvedl dobrou práci.“

Při nedělním závodě MotoGP v rakouském Spielbergu byl vskutku desítky centimetrů od fatálního střetu, kterému téměř zázrakem unikl. V devátém kole totiž v rychlosti přes 300 kilometrů v hodině se srazili Franco Morbidelli s Johannem Zarcem. Jejich motorky pak ale nekontrolovaně jely i letěly dál a v následující zatáčce málem k zemi srazily právě projíždějícího Rossiho. A velké štěstí měl rovněž i před ním jedoucí Maverick Viňales.

„Viděl jsem stín a zprvu jsem si myslel, že je to vrtulník, protože během závodu se někdy stává, že nad námi hází nepříjemné stíny. Jenže místo toho dorazily tyto dvě kulky,“ popisoval otřesený Rossi.

Děsil se i Karel Abraham, který závod spolukomentoval pro Nova Sport. Pro internetové stránky stanice pak řekl: „Kdyby to Rossiho trefilo do těla, rozláme mu to kosti. A samozřejmě teoreticky ho to mohlo i zabít.“

Závod byl okamžitě přerušen, a když Rossi dojel do boxů, byl evidentně v šoku. O pár hodin později říkal: „Děláme velmi nebezpečný sport, ale nejsme při něm na trati sami. Musíme respektovat soupeře. A Zarco není v těchto věcech žádným nováčkem a je mi jasné, co se asi přihodilo: Předjel Morbidelliho a nechtěl, aby mu to hned vrátil, takže před ním zabrzdil. A ten s tím nemohl v takové rychlosti nic udělat. Musí se to řešit, protože naše motorky jsou v takových rychlostech jako střely.“

Valentino Rossi na Masarykově okruhu v Brně.

Ač Morbidelliho odnesli z tratě na nosítkách, tak po vyšetření byl on i Zarco z kliniky propuštěn. A také on ze všeho vinil Zarca. „Je to téměř vrah. Doufám, že ho tento incident konečně donutí myslet,“ uvedl Morbidelli pro Sky Sport Italia.



Sám Zarco řekl, že si s Morbidellim vše ujasnili a jen přidal: „Nehoda nás vyděsila a bylo štěstí, že motorky nikoho netrefily.“

Mimochodem závod byl později restartován a Rossi dojel pátý. „Byl jsem ale otřesený a byl to můj největší risk kariéry,“ řekl devítinásobný šampion.