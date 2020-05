VIDEO: Cyklista Wibmer si doma postavil šílenou překážkovou dráhu. ‚Sousedi byli v šoku,‘ smál se

Současná pandemie nového typu koronaviru upoutala takřka celý svět doma. Někdo toho využil k dívání na seriály, čtení knih a někomu jeho práce už opravdu chyběla. Právě tím posledním případem byl i rakouský cyklista Fabio Wibmer, který se rozhodl, že si doma postaví biketrailovou překážkovou dráhu.

Skákat s kolem ze střechy nebo jezdit po pračce? Šílený nápad, který však dokáže zabavit i pobavit. Fabio Birner se rozhodl, že ve vynucené domácí karanténě odpočívat nebude, a tak dostal šílený nápad. Vymyslel a vlastníma rukama postavil bláznivou překážkovou dráhu.



„Pomohla záludnost současné situace. Všichni dřepíme doma. Napadlo mě, jestli by nestálo za to zajezdit si uvnitř, trochu si pohrát. Nějaké nápady už jsem měl v hlavě, ale nikdy jsem je nerealizoval, protože preferuji jízdu ve městě nebo v horách. Tak jsem si sepsal pár nápadů a pokusil se o různé kombinace triků, abych viděl, jaké jsou mé možnosti. Některé triky vypadaly nezvladatelně, ale po 700 pokusech to nakonec vyšlo,“ popsal Wibmer jak nápad vznikl.

Ač žije v prostorném domě, i on se musel potýkat se zvědavými pohledy sousedů. Naštěstí na něj nikdo policii ani blázinec ale nevolal. „Máme sousedy všude kolem a většina z nich je s mým ježděním v pohodě. Tentokrát jsme je zahrnuli i do samostatného videa. Vycházíme spolu dobře, jsou prostě fajn. Občas je překvapí, když mě z pohodlí vlastní zahrady vidí skákat backflip ze střechy, ale během natáčení jsme neřešili jediný problém. A to i přes to, že jsme občas byli trochu hlučnější,“ těší ho.

Celou dráhu prý postavil sám, nebyla to pro něj novinka. „Dřív jsem hodně stavěl - od malých ramp po obrovský bazén s pěnou. Postupně mi na to přestal zbývat čas. V posledních týdnech jsem ale začal zase. Šmrdolit se s kladivem, pilkou a šroubovákem byla nakonec neskutečná sranda.“

Jak sám prozradil, některé triky z videa mu daly hodně zabrat. Vzniklo z toho však vskutku zajímavé video. „Myslím si, že nejdůležitější je si i ve složité situaci uchovat kreativitu a snažit se v ní najít něco pozitivního. Takhle totiž vznikají ty nejlepší věci - můžeš se soustředit na projekty, které ti dlouho unikaly a na které ti nezbýval čas, přeměnit své sny v realitu,“ zasnil se.