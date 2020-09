VIDEO ‚Debilní nápad.‘ Zdemolovaný Eschner i vítěz Řehák skončili po premiéře holých kloubů ve špitále

ÚSTÍ NAD LABEM Premiérový souboj tzv. boxu „holých kloubů“ (Bare Knuckle) na českém území skončil v pátek večer tvrdě pro vítěze Michala Řeháka i poraženého Stanislava Eschnera.

„Musím si dát pozor. Klasický boxerský zápas by byl fraška, jsme někde jinde, ale tady je vše nebezpečnější, každý úder může rozhodnout,“ vyprávěl před duelem pro Profiboxing.cz Stanislav Eschner, který má za sebou několik desítek amatérských zápasů a přesně 30 profesionálních, z nichž čtrnáct vyhrál.

ZÁZNAM GALAVEČERA NALEZNETE ZDE! (Duel Bare Knuckle startuje cca v čase 1 hodina 57 minut)

Dvě hodiny po duelu z ústecké nemocnice hlásil: „Tak to byl teda pěkně debilní nápad. Skončil jsem na pozorování na JIPce s lehkým krvácením do mozku a zítra (sobota) nějaká operace levé strany obličeje, mám to tam nějaké celé zlámané. Díky moc všem za podporu a Michalovi za super zápas.“

Co se mezi těmito citacemi stalo?

Šest minut souboje bez rukavic, jen se zatejpovanými zápěstími.

Po první oťukávací dvouminutovce měl v té druhé jednatřicetiletý Eschner dle očekávání navrch, o šest let starší bývalý kulturista a nyní milovník MMA a také klasického boxu nestíhal, své obří „plaváky“ házel naprázdno. Snad jedině dva strhy na podlahu ringu se mu povedly.

Jenže tentokrát šlo o postojový souboj. Přestože rodiče Eschnera pod ringem zuřili, speciální rozhodčí pro speciální zápas – Robert Rosenberg (shodou okolností loni v dubnu na stejném místě Řeháka při své boxerské derniéře knockoutoval ve druhém kole) – ale na stížnosti nehleděl.

A ani nepočítal na začátku třetího kola, ve chvíli, kdy Řehák svým obrovitým hákem cíl – hlavu Eschnera – skutečně našel. Zasažený svěřenec Lukáše Konečného padl na kolena, vypadal otřeseně, pokračovalo se ale dál. Vzápětí přišlo na krátkou přestřelku, ve které měl navrch opět ústecký silák a tentokrát se již počítalo.

Řehák nakonec, ač naprosto vyčerpán, své senzační tažení za triumfem dotáhl, ještě jednou „Eschnera“ roztančil, aby po závěrečném gongu mohl slavit nečekané, ale zasloužené vítězství.

Ne dlouho. V zákulisí se mu udělalo zle, nepomohl ani čerstvý vzduch, a přišel odvoz do blízké nemocnice.

Tam zamířil také Eschner. Ten s rozbitým obličejem dorazil až do šatny, kde se ale také jemu udělalo nevolno, podobně jako po loňské ostré titulové (prohrané) bitvě s Markem Andrýskem, navíc mu ještě více opuchnul obličej, a odvoz na místě se stal nezbytným faktem.

Nezbývá než věřit, že oba tvrďáci budou v pořádku, uzdraví se a podobné „debilní“ nápady už je příště minou. Zvlášť, když na Eschnera doma čeká snoubenka Andrea a ani ne půlroční dcerka Mia…

Titulový duel o volný pás mistra republiky ve střední váze následně vybojoval před domácím publikem Viktor Agateljan, který po deseti kolech zdolal hladce 3-0 na body Tomáše Bezvodu.

Šestnáctou výhru mezi profesionály pak zapsala šampionka WBC v atomové váze Fabiana Bytyqi, která v osmi kolech taktéž 3-0 na body zdolala Slovenku Claudii Ferenczi. Její mistrovský pás ale tentokrát v tomto souboji ve hře nebyl.

V prvním oficiálním zápase amatérské kariéry pak slavila výhru její kamarádka a sparingová parťačka Jaromíra Konečná mladší, která si poradila po třech kolech na body s libereckou vrstevnicí Valentinou Vackovou. Svoji dceru pochopitelně do souboje - stejně jako Eschnera i Bytyqi - vedl bývalý mistr světa WBO v lehké střední váze Lukáš Konečný.