VIDEO: Děsivá nehoda v F1. Grosjean utíkal z torza hořícího vozu, Velká cena Bahrajnu byla přerušena

Grosjeanův monopost se při nárazu rozpůlil a po explozi začal hořet. Francouzský jezdec po chvíli dokázal sám z hořícího monopostu vyskočit a hned se ho ujali záchranáři, kteří na místě nehody stejně jako hasiči okamžitě zasahovali. Grosjean poté v doprovodu lékařů odešel do sanitky.

„Je v pořádku. Má lehké popáleniny na rukou a kotnících. Je při vědomí, v šoku a teď ho v nemocnici čekají všechny potřebné prohlídky,“ řekl v televizním rozhovoru šéf stáje Haas Günther Steiner. „Zachránili ho velmi rychle, traťoví komisaři odvedli skvělou práci,“ dodal.

Grosjean’s car literally ripped in half and burst into flames, the worst crash I’ve ever seen in 15+ years of watching F1, thank god he’s okay #BahrainGP pic.twitter.com/VZOWRucyQk